Pensione in ritardo? Con questa guida (semplicissima) la puoi avere direttamente online

Oggi l’accesso alla pensione è diventato più semplice e tecnologico grazie ai servizi digitali offerti dall’INPS. È possibile, però, che l’accredito della pensione subisca dei ritardi. Ma con il cedolino online, puoi ricevere la tua pensione direttamente a casa.

Il cedolino online è uno strumento che permette di consultare il proprio cedolino pensione direttamente tramite internet, senza dover attendere la posta tradizionale. Da aprile 2026, sono oltre 3 milioni gli italiani che utilizzano il servizio, che consente di ricevere la pensione direttamente via email e di consultare la propria situazione in qualsiasi momento.

Come accedere al servizio per ricevere la pensione direttamente on line

L’accesso al servizio è semplice, e attivare l’invio automatico del cedolino è una mossa vincente per non dover entrare ogni mese nel sito dell’INPS. In questo modo, oltre a risparmiare tempo, si riducono le comunicazioni cartacee e si evita di affrontare eventuali rallentamenti dovuti al sovraffollamento della piattaforma nei primi giorni del mese.

Per attivare il servizio, segui questi semplici passi:

Accedi all’area riservata MyINPS con SPID, CIE o CNS. Cerca la voce “Cedolino della pensione”. Seleziona “Gestione consensi” nell’area “Contatti e consensi”. Abilita l’opzione per l’invio della CU e del cedolino, verificando i tuoi recapiti. Inserisci il codice di verifica che riceverai via email o SMS per completare l’operazione.

Questo servizio è gratuito e ti permette di avere il cedolino comodamente nel tuo inbox ogni mese, evitando la necessità di recarti all’ufficio postale o di aspettare che il servizio cartaceo arrivi a casa.

Cosa fare se la pensione arriva in ritardo

A volte, la pensione può subire dei ritardi a causa di festività o weekend che cadono all’inizio del mese. Un esempio tipico di ciò si verifica il 1 maggio 2026, che è un giorno festivo, e di conseguenza la pensione prevista per maggio sarà accreditata con ritardo. In questi casi, l’accredito slitta al primo giorno bancabile, che sarà il 4 maggio 2026.

Grazie all’attivazione del cedolino online, non dovrai preoccuparti di restare in attesa senza sapere quando arriverà la tua pensione. Inoltre, consultando periodicamente il cedolino online, potrai sapere esattamente quando l’accredito è stato effettuato, senza lasciare spazio a preoccupazioni inutili.

Il servizio cedolino online non solo ti permette di ricevere la pensione senza problemi, ma semplifica anche il processo, facendoti risparmiare tempo e evitando imprevisti. E nel caso in cui tu abbia bisogno di assistenza, puoi sempre contattare il call center dell’INPS, che offre supporto telefonico sia da rete fissa che mobile.