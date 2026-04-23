DNA e chip insieme: la nuova memoria che potrebbe cambiare il modo in cui conserviamo i dati

Una nuova ricerca prova a unire DNA sintetico e materiali semiconduttori per creare memorie più efficienti, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici dei sistemi che dovranno gestire l’enorme crescita dei dati nei prossimi anni.

Il punto di partenza è semplice: oggi si producono e si archiviano quantità sempre più grandi di dati, spinte da cloud, intelligenza artificiale, video, sensori e servizi online. Il problema è che conservare e processare tutte queste informazioni richiede energia, infrastrutture e componenti sempre più sofisticati. Per questo motivo, una ricerca come questa attira attenzione: non promette un nuovo smartphone, ma prova a ripensare il modo in cui la memoria elettronica potrà funzionare in futuro.

Il lavoro arriva da un gruppo della Penn State University, che ha sviluppato un sistema bio-ibrido in cui il DNA sintetico viene combinato con una perovskite semiconduttrice. Il risultato è un memristor, cioè un componente capace non solo di conservare informazione, ma anche di “ricordare” come è passato il flusso di corrente anche dopo lo spegnimento.

Che cos’è questa memoria bio-ibrida

Il termine può sembrare tecnico, ma l’idea è meno astratta di quanto appaia. Il DNA viene usato qui non come materiale biologico in senso stretto, ma come struttura progettata in laboratorio per organizzare il dispositivo su scala molto piccola. Insieme alla perovskite, già studiata da anni in vari ambiti elettronici, forma canali conduttivi che permettono al componente di funzionare con tensioni molto basse.

Secondo i ricercatori, questa architettura consente di costruire memorie che svolgono lo stesso compito di soluzioni simili ma con un dispendio energetico molto più contenuto. È questo il vero punto della notizia: non tanto “mettere il DNA nei computer”, quanto cercare una memoria che consumi meno e gestisca meglio la crescente richiesta di elaborazione.

Perché interessa soprattutto nell’era dell’AI

L’aspetto più interessante riguarda il rapporto tra memoria e calcolo. Nei sistemi tradizionali, archiviazione ed elaborazione sono spesso separate, con continui passaggi di dati che richiedono tempo ed energia. Un memristor, invece, avvicina queste due funzioni e richiama un modello più simile a quello del cervello, dove informazione ed elaborazione restano strettamente collegate.

È per questo che la ricerca viene accostata spesso al tema della AI e del neuromorphic computing. Se in futuro serviranno macchine in grado di trattare enormi quantità di dati in modo più efficiente, memorie di questo tipo potrebbero diventare interessanti soprattutto nei data center, nei sistemi avanzati di calcolo e nelle infrastrutture che devono lavorare in continuo.

Cosa cambia oggi, in pratica

Qui serve però tenere i piedi per terra. Questa non è una tecnologia pronta ad arrivare nei prodotti di consumo nel breve periodo. Non c’è un annuncio commerciale, non ci sono prezzi, né una roadmap per vedere questa soluzione dentro laptop, SSD o telefoni. C’è invece un risultato di laboratorio che prova a mostrare una direzione possibile.

In altre parole, oggi non cambia nulla per chi compra un dispositivo. Il valore della notizia sta nel segnale: la corsa alla memoria del futuro non passa solo da chip più veloci o più capienti, ma anche da materiali nuovi e combinazioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane dall’elettronica tradizionale.

Perché è una ricerca da seguire

Il motivo per cui vale la pena seguirla è che il problema affrontato è reale. L’aumento del traffico digitale e dell’intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione consumi, costi e capacità di archiviazione. Se una nuova generazione di componenti riuscirà davvero a offrire più efficienza e più densità con meno energia, l’impatto si vedrà soprattutto dietro le quinte, nei servizi che ogni giorno vengono usati senza pensarci troppo.

Per ora resta una promessa tecnica, non una svolta già arrivata sul mercato. Ma è proprio da ricerche come questa che spesso si capisce dove la tecnologia sta cercando di andare, molto prima che il cambiamento diventi visibile sugli scaffali.