Ikea, spendo solo € 3 per l'accessorio tech più richiesto: store presi d’assalto per l’offerta incredibile

Roberto Arciola
Pubblicato il 23 apr 2026
Ikea, spendo solo € 3 per l'accessorio tech più richiesto: store presi d’assalto per l’offerta incredibile

Una luce che si accende solo quando serve, senza fili, senza interruttori e con un prezzo che cambia le aspettative.

Il nuovo prodotto firmato IKEA entra nel mercato con un’idea semplice ma concreta: portare illuminazione automatica negli spazi di casa dove di solito manca, senza complicazioni e senza spese importanti. E proprio questa combinazione sembra essere il vero punto di forza.

Ankarlägg è una luce notturna a LED con sensore di movimento, alimentata a batteria e progettata per funzionare in autonomia. Non richiede collegamenti alla rete elettrica né configurazioni digitali: si applica con un semplice adesivo e inizia a funzionare subito.

Il meccanismo è essenziale ma efficace. Il sensore rileva il passaggio entro circa 3 metri e attiva automaticamente la luce, ma solo quando l’ambiente è buio. Dopo circa 30 secondi senza movimento, si spegne da sola per preservare la batteria.

È un approccio che evita sprechi e soprattutto elimina ogni interazione manuale: non c’è nulla da accendere o spegnere. Si entra in una stanza e la luce è già lì.

Prezzo minimo, impatto massimo

Il dato che ha fatto più rumore è però il prezzo. Ankarlägg viene proposta in Europa a circa 2,99 euro, una cifra che la colloca ben sotto molti prodotti simili presenti sul mercato.

Non è solo una questione economica: è il segnale di una strategia precisa. IKEA punta a rendere accessibili soluzioni che fino a poco tempo fa erano considerate “extra” o legate alla domotica.

E infatti, a differenza di molti dispositivi concorrenti, questa luce non è “smart” nel senso tradizionale: non si collega a Wi-Fi, non ha app, non richiede hub. Funziona e basta.

La forza di Ankarlägg emerge soprattutto negli utilizzi quotidiani, quelli meno evidenti ma più frequenti. Parliamo di corridoi bui

Dove si usa davvero (www.webnews.it)

La forza di Ankarlägg emerge soprattutto negli utilizzi quotidiani, quelli meno evidenti ma più frequenti. Parliamo di corridoi bui, scale, ingressi, armadi, ripostigli. Spazi dove accendere una luce principale è spesso scomodo o eccessivo.

Di notte, per esempio, basta un movimento per avere una luce sufficiente a orientarsi senza abbagliare. In un armadio o in una credenza, si attiva appena si apre lo sportello. Tutto senza cavi e senza interventi.

Con un utilizzo medio (circa 10 attivazioni al giorno), l’autonomia dichiarata arriva fino a 6 mesi con batterie AAA, un altro elemento che contribuisce a mantenerne basso il costo reale nel tempo.

Una nuova idea di “smart” (senza tecnologia visibile)

C’è un aspetto che rende questo prodotto interessante anche oltre il prezzo: il modo in cui ridefinisce il concetto di tecnologia domestica.

Ankarlägg non è pensata per stupire, ma per sparire. Non richiede apprendimento, non introduce complessità. È un oggetto che si inserisce nella casa e funziona senza farsi notare.

In un momento in cui molti dispositivi puntano su connessioni e controlli sempre più avanzati, questa scelta va in direzione opposta: semplificare invece di aggiungere livelli.

Ed è forse proprio qui che si gioca il suo successo. Non tanto nella tecnologia, ma nella capacità di risolvere piccoli problemi quotidiani senza trasformarli in qualcosa di più complicato.

 

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