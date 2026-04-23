Ikea, spendo solo € 3 per l'accessorio tech più richiesto: store presi d’assalto per l’offerta incredibile

Una luce che si accende solo quando serve, senza fili, senza interruttori e con un prezzo che cambia le aspettative.

Il nuovo prodotto firmato IKEA entra nel mercato con un’idea semplice ma concreta: portare illuminazione automatica negli spazi di casa dove di solito manca, senza complicazioni e senza spese importanti. E proprio questa combinazione sembra essere il vero punto di forza.

Ankarlägg è una luce notturna a LED con sensore di movimento, alimentata a batteria e progettata per funzionare in autonomia. Non richiede collegamenti alla rete elettrica né configurazioni digitali: si applica con un semplice adesivo e inizia a funzionare subito.

Il meccanismo è essenziale ma efficace. Il sensore rileva il passaggio entro circa 3 metri e attiva automaticamente la luce, ma solo quando l’ambiente è buio. Dopo circa 30 secondi senza movimento, si spegne da sola per preservare la batteria.

È un approccio che evita sprechi e soprattutto elimina ogni interazione manuale: non c’è nulla da accendere o spegnere. Si entra in una stanza e la luce è già lì.

Prezzo minimo, impatto massimo

Il dato che ha fatto più rumore è però il prezzo. Ankarlägg viene proposta in Europa a circa 2,99 euro, una cifra che la colloca ben sotto molti prodotti simili presenti sul mercato.

Non è solo una questione economica: è il segnale di una strategia precisa. IKEA punta a rendere accessibili soluzioni che fino a poco tempo fa erano considerate “extra” o legate alla domotica.

E infatti, a differenza di molti dispositivi concorrenti, questa luce non è “smart” nel senso tradizionale: non si collega a Wi-Fi, non ha app, non richiede hub. Funziona e basta.

La forza di Ankarlägg emerge soprattutto negli utilizzi quotidiani, quelli meno evidenti ma più frequenti. Parliamo di corridoi bui, scale, ingressi, armadi, ripostigli. Spazi dove accendere una luce principale è spesso scomodo o eccessivo.

Di notte, per esempio, basta un movimento per avere una luce sufficiente a orientarsi senza abbagliare. In un armadio o in una credenza, si attiva appena si apre lo sportello. Tutto senza cavi e senza interventi.

Con un utilizzo medio (circa 10 attivazioni al giorno), l’autonomia dichiarata arriva fino a 6 mesi con batterie AAA, un altro elemento che contribuisce a mantenerne basso il costo reale nel tempo.

Una nuova idea di “smart” (senza tecnologia visibile)

C’è un aspetto che rende questo prodotto interessante anche oltre il prezzo: il modo in cui ridefinisce il concetto di tecnologia domestica.

Ankarlägg non è pensata per stupire, ma per sparire. Non richiede apprendimento, non introduce complessità. È un oggetto che si inserisce nella casa e funziona senza farsi notare.

In un momento in cui molti dispositivi puntano su connessioni e controlli sempre più avanzati, questa scelta va in direzione opposta: semplificare invece di aggiungere livelli.

Ed è forse proprio qui che si gioca il suo successo. Non tanto nella tecnologia, ma nella capacità di risolvere piccoli problemi quotidiani senza trasformarli in qualcosa di più complicato.