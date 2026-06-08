AI, nelle aziende sta diventando pericolosa: quali dati sensibili vengono catturati dalla rete

Strumenti come ChatGPT, usati per velocizzare attività quotidiane — dalla sintesi di email alla traduzione di contratti — possono trasformarsi in un veicolo di fuga involontaria di informazioni sensibili. Nomi di clienti, dettagli contrattuali e conversazioni riservate finiscono spesso incollati nei sistemi AI, senza che l’azienda abbia reale visibilità sul loro utilizzo.

IA in azienda: i rischi dei dati sensibili catturati dai chatbot

Secondo il Report 2025 di LayerX, il 77% dei dipendenti inserisce regolarmente contenuti sensibili all’interno dei chatbot. In media, ogni dipendente utilizza questi strumenti 14 volte al giorno, e almeno tre di queste interazioni contengono dati critici. Questo fenomeno nasce dall’esigenza di completare le attività più rapidamente, senza attendere l’implementazione di regole e controlli aziendali, creando una situazione in cui l’AI diventa un canale primario di dispersione dei dati.

Il problema per le aziende non è solo teorico: la responsabilità legale ricade comunque sull’impresa. Qualsiasi dato di clienti o informazioni interne utilizzate in sistemi AI senza adeguate garanzie può comportare conseguenze legali significative. Con l’AI Act, l’Unione Europea ha introdotto requisiti stringenti di trasparenza e supervisione, con sanzioni fino a 35 milioni di euro per chi non rispetta le regole di gestione dei dati sensibili.

Per ridurre i rischi, le aziende devono gestire il ciclo di vita dei dati in modo completo. Questo include la conservazione su server europei, l’esclusione dei contenuti dall’addestramento dei modelli e strumenti per la rimozione immediata di informazioni sensibili. La tracciabilità è un altro elemento chiave: ogni operazione dell’AI deve essere registrata, consentendo di ricostruire la provenienza dei dati e le modalità con cui sono stati processati.

Soluzioni come quelle offerte da piattaforme specializzate permettono anche di automatizzare la documentazione di compliance, compilando fino al 70% dei documenti richiesti dalle normative, inclusi template come il DPIA dell’EDPB. In questo modo, attività che prima richiedevano settimane di lavoro legale possono essere completate in pochi giorni, garantendo alle imprese sicurezza e conformità.

L’intelligenza artificiale in azienda è potente, ma deve essere gestita con strumenti, regole e controlli adeguati. L’adozione senza precauzioni espone le informazioni riservate a rischi concreti, ma con una strategia corretta è possibile sfruttare i vantaggi dell’AI riducendo significativamente il pericolo di fuga di dati. La chiave sta nell’implementazione di piattaforme sicure, nella formazione dei dipendenti e nella supervisione costante dei flussi informativi, garantendo così una gestione responsabile dei dati sensibili aziendali.