È finita l'era del mobile porta Tv nei saloni italiani: la nuova moda è più elegante e molto più efficiente

Nel 2026, la tendenza si sta spostando verso soluzioni più integrate, sofisticate e funzionali, che combinano estetica e praticità in maniera innovativa.

Il nuovo trend privilegia pannelli a parete integrati e mobili sospesi su misura, progettati per armonizzarsi con lo spazio senza creare ingombro visivo. Queste soluzioni permettono di nascondere cavi, dispositivi e accessori, offrendo una parete TV che diventa un vero e proprio elemento decorativo. Molti modelli includono illuminazione a LED indiretta, mensole integrate e finiture materiche, creando un effetto elegante e contemporaneo. Anche le biblioteche modulari e i sistemi sospesi stanno guadagnando popolarità, offrendo funzionalità e ordine senza sacrificare lo stile.

La nuova frontiera del design dei saloni italiani

Il cambiamento riflette una nuova concezione degli spazi domestici. I saloni moderni sono più flessibili e multifunzionali, e gli arredi devono integrarsi con le diverse esigenze della vita quotidiana. L’arrivo di televisori di grande formato e sistemi audio integrati ha reso i rack tradizionali meno pratici, mentre i mobili sospesi e integrati consentono di ottimizzare lo spazio e creare un ambiente visivamente più ordinato.

Un altro aspetto centrale riguarda i materiali e le finiture. I pannelli in melaminico bianco stanno perdendo terreno a favore di legno naturale, microcemento, pietra texturizzata e rivestimenti scanalati. Anche le tonalità si spostano verso sabbia, beige, visone, marrone cioccolato e verde oliva, conferendo al soggiorno un’atmosfera più calda e accogliente. Dettagli in metallo spazzolato e superfici opache completano il design, aggiungendo profondità senza appesantire lo spazio.

L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale in questa evoluzione. Le strisce LED nascoste dietro pannelli e moduli creano un’atmosfera elegante e contribuiscono a valorizzare texture e elementi decorativi. Questo tipo di illuminazione indiretta rende il soggiorno più armonioso e mette in risalto la parete principale, trasformandola nel vero punto focale della stanza.

La preferenza si sposta verso soluzioni personalizzate e integrate, capaci di coniugare estetica e funzionalità. Le principali fiere europee di design mostrano chiaramente questo cambiamento: meno mobili singoli, più composizioni su misura che fondono decorazione, archiviazione e tecnologia in un unico progetto.

Il mobile porta TV tradizionale lascia il posto a un design più elegante, efficiente e integrato, rispecchiando le nuove esigenze di spazi moderni, funzionali e visivamente armoniosi. I saloni italiani del 2026 puntano a creare ambienti raffinati, ordinati e tecnologicamente avanzati, dove ogni elemento contribuisce a una fruizione migliore e a un’estetica sofisticata.