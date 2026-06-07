Il robot modulare progettato dall’IA che sopravvive ai danni ma non ha ancora una vera missione

Un gruppo di ricercatori statunitensi ha messo a punto nel 2026, usando tecniche di intelligenza artificiale evolutiva, una particolare metamacchina robotica modulare capace di continuare a muoversi anche dopo urti, rotture o separazioni tra i suoi pezzi. L’obiettivo è studiare nuove strade per la robotica adattiva. Il progetto, raccontato da Futura-Sciences, non nasce per finire subito in fabbrica o sul mercato. Serve piuttosto a mostrare fin dove può spingersi una macchina progettata non seguendo l’intuizione umana, ma attraverso migliaia di prove selezionate in simulazione. Ne è uscito un robot dall’aspetto insolito, lontano dagli umanoidi e dai rover a cui siamo abituati. Strano, certo. Ma resistente.

Il progetto nato dall’IA evolutiva: migliaia di forme testate prima del prototipo

Alla base del prototipo c’è la cosiddetta IA evolutiva, un metodo che riprende in parte la logica della selezione naturale: si creano molte soluzioni, le si provano in ambienti virtuali e si tengono solo quelle che funzionano meglio. In questo caso, secondo quanto ricostruito da Futura-Sciences, l’algoritmo ha generato e valutato migliaia di configurazioni robotiche, scartando via via quelle meno adatte al compito: spostarsi da un punto all’altro anche in condizioni difficili. Non è, quindi, un robot disegnato a tavolino da un ingegnere con una forma già decisa. È più una soluzione venuta fuori per tentativi successivi, spesso tutt’altro che intuitivi. Il principio, in fondo, è semplice: si lascia il sistema provare, poi si guarda che cosa resta in piedi. Ed è qui che il progetto diventa interessante. L’intelligenza artificiale applicata alla robotica non ha cercato gambe eleganti, ruote solide o cingoli robusti, ma una struttura modulare capace di cambiare modo di muoversi quando la situazione lo richiede. A prima vista sembra una scelta poco ordinata. Però funziona.

Anatomia della metamacchina: moduli autonomi con batteria, motore e computer

La macchina viene descritta come una metamacchina a zampe, ma l’immagine può ingannare. Non ha un corpo centrale simile a quello di un animale, né arti riconoscibili nel senso classico. È composta da più moduli autonomi, che possono essere assemblati tra loro con una logica che ricorda, molto alla lontana, i mattoncini da costruzione. Ogni modulo contiene una batteria, un motore e un piccolo computer: abbastanza, quindi, per funzionare anche da solo. La forma è ridotta all’essenziale: una parte centrale sferica e due bracci articolati attorno a un asse. Niente di spettacolare, ma basta. Un singolo elemento può rotolare, girare su se stesso e fare piccoli salti; più elementi collegati producono movimenti più complessi, come strisciare, ondulare, saltare o avanzare seguendo traiettorie irregolari. Visto in azione, il robot non somiglia ai dispositivi agili e puliti che spesso si vedono nei laboratori di robotica. Si muove in modo quasi disordinato. A tratti goffo. Ma proprio questa irregolarità gli consente di trovare una via anche quando una soluzione più tradizionale si fermerebbe davanti a un ostacolo.

Perché è quasi indistruttibile: riconfigurazione, ridondanza e movimento anche dopo i danni

Il cuore del progetto è la sua resilienza meccanica. La macchina non è indistruttibile in senso letterale, ma può continuare a funzionare anche se una parte si danneggia, si scollega o perde efficienza. Il motivo sta nella combinazione tra riconfigurazione e ridondanza. Ogni modulo, di fatto, è un piccolo robot indipendente: perdere un pezzo, quindi, non significa per forza bloccare tutto il sistema. Se una sezione si separa, le parti rimaste possono cambiare movimento e andare avanti. In alcuni casi, anche i moduli staccati possono continuare a muoversi da soli. È un cambio di prospettiva rispetto a molti robot tradizionali, pensati per svolgere bene un compito in un ambiente previsto in partenza. Qui lo scopo è diverso: non perfezionare un singolo gesto, ma garantire una forma di mobilità adattiva anche quando le condizioni cambiano all’improvviso. Per questo i movimenti non sono eleganti. Rotola, si piega, salta male, si trascina. Però avanza. E nella robotica, soprattutto in luoghi ostili o poco controllabili, questa capacità può valere più della precisione di un passo ben fatto.

Il limite decisivo: senza sensori né mappa, resiste a tutto ma non sa dove andare

Il prototipo, però, ha un limite evidente: non dispone di sensori esterni avanzati, non riconosce gli ostacoli e non costruisce una mappa dell’ambiente. In altre parole, può sopravvivere a urti e separazioni, ma non ha ancora una vera missione operativa. Non sa dove si trova, non interpreta ciò che ha davanti e non sceglie una traiettoria sulla base di informazioni raccolte sul posto. Questo ridimensiona parecchio le aspettative. Per ora la metamacchina progettata dall’IA resta soprattutto una prova di principio: dimostra che un algoritmo può inventare forme robotiche non convenzionali e selezionarle in base alla robustezza, ma non mostra ancora un sistema pronto per soccorsi, esplorazioni planetarie o usi industriali. La distanza tra laboratorio e impiego reale resta ampia. Servirebbero sensori, un controllo più preciso, autonomia nelle decisioni, test fisici più estesi e una funzione chiara. Al momento, il suo merito è un altro: spinge gli ingegneri a guardare oltre le soluzioni abituali. Non un robot “utile” nel senso comune. Piuttosto un esperimento concreto su come l’IA nella robotica possa generare macchine capaci di rompersi, ricomporsi e continuare a muoversi. Anche senza sapere bene verso dove.