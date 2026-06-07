Google Home Display, l’indizio nell’app Home riapre la partita degli smart display

Google potrebbe avere in cantiere un nuovo Google Home Display per la casa connessa nel 2026. A riaprire la partita è un indizio spuntato nel codice dell’app Google Home per iOS, segnalato da 9to5Google: il nome del dispositivo compare accanto a prodotti già noti dell’ecosistema domestico di Mountain View. Nessun annuncio ufficiale, va detto subito. Ma il riferimento ha riacceso l’attenzione sugli smart display, una categoria rimasta di fatto ferma dai tempi del Nest Hub di seconda generazione.

“Google Home Display” spunta nel codice dell’app Home per iOS

Il dettaglio arriva dal codice dell’app Google Home per iOS. Qui 9to5Google ha trovato la voce “Google Home Display” dentro un elenco interno che raccoglie dispositivi già venduti o comunque legati alla casa connessa di Google. Nello stesso gruppo, secondo quanto riportato, figurano prodotti come Chromecast, Nest Cam, speaker intelligenti e vecchi display smart. Una collocazione che, almeno a prima vista, non sembra buttata lì per caso.

Il nome, da solo, non basta a dire che il prodotto sia pronto. Chi segue queste cose lo sa bene: nelle app finiscono spesso tracce di funzioni in prova, prototipi o nomi provvisori. Però la dicitura Google Home Display suona in linea con la strada imboccata di recente da Google, sempre più centrata sul marchio Google Home e meno sulla sigla Nest. In sostanza, 9to5Google parla di un indizio interessante, non di una prova. Ed è il modo giusto di leggerlo.

Dal Nest Hub al nuovo marchio: perché Google può allontanarsi da Nest

La storia degli smart display Google parte nel 2018 con Google Home Hub, poi diventato Nest Hub quando l’azienda decise di portare sotto il marchio Nest gran parte dei prodotti per la casa. L’anno dopo arrivò Nest Hub Max, più grande, con fotocamera integrata, audio più potente e un ruolo più chiaro nelle videochiamate e nella sorveglianza domestica. L’ultimo passaggio importante risale al 2021, con il Nest Hub di seconda generazione.

Da allora, quasi silenzio. Il mercato è andato avanti, ma la linea dei display domestici di Google non ha avuto un vero erede. Nel frattempo sono cambiati le interfacce, le abitudini degli utenti e anche il peso degli assistenti vocali. Se confermato, un dispositivo chiamato Google Home Display sarebbe quindi anche una scelta di identità: riportare in primo piano il nome Google Home, più immediato per chi usa l’app, configura lampadine, termostati, videocamere e routine. Meno marchi sovrapposti. Più chiarezza, almeno nelle intenzioni.

Gemini al centro della casa: controlli, videocamere e automazioni sullo schermo

Il possibile ritorno degli smart display si lega a un altro tema centrale per Google: Gemini. L’azienda lavora da tempo per portare la propria intelligenza artificiale nei servizi di tutti i giorni, e la casa connessa è uno dei terreni più delicati. Non basta più accendere una lampadina con la voce. Gli utenti vogliono risposte più utili, automazioni semplici, controlli visivi e una gestione meno rigida dei dispositivi.

Uno schermo in cucina o in soggiorno potrebbe diventare il punto da cui guardare le videocamere Nest, controllare serrature e termostati, leggere notifiche, cambiare una routine o chiedere a Gemini di riassumere cosa è successo in casa durante la giornata. A ottobre, Anish Kattukaran, responsabile di Google Home, aveva definito lo smart display come “il formato definitivo” per offrire una buona esperienza domestica, senza però annunciare nuovi prodotti. Una frase rimasta sospesa. Ora quel riferimento nel codice le dà un peso diverso.

Il passaggio non sarebbe soltanto tecnico. Con l’arrivo dell’AI generativa, lo schermo domestico può smettere di essere un pannello per meteo, timer e musica, e diventare una piccola regia visibile della casa. A patto che Google riesca a tenere insieme utilità, privacy e semplicità d’uso. Tre punti sui quali, negli ultimi anni, gli utenti sono diventati molto meno pazienti.

Tempistiche e incognite: Google Home Speaker, I/O e ciò che ancora manca

Per ora mancano le informazioni decisive: design, dimensioni dello schermo, scheda tecnica, prezzo e data di uscita del possibile Google Home Display. Non si sa nemmeno se il dispositivo sia vicino alla produzione o se il nome trovato nell’app indichi una fase ancora iniziale. Google, finora, non ha commentato la segnalazione.

C’è però un dato di calendario. Nell’elenco citato da 9to5Google compare anche Google Home Speaker, prodotto già annunciato dall’azienda con lancio previsto per la primavera 2026. E con il Google I/O alle porte, l’evento annuale in cui Mountain View presenta spesso novità software e piattaforme, l’attenzione si sposta inevitabilmente sull’hardware per la casa. Non sarebbe sorprendente vedere almeno un accenno alla nuova strategia per Google Home, anche se l’annuncio di un display resta, per ora, un’ipotesi costruita su indizi.

La partita, comunque, sembra riaperta. Dopo anni di silenzio sulla famiglia Nest Hub, Google potrebbe voler ripensare lo smart display in chiave AI, con Gemini al centro dell’esperienza e un marchio più diretto. Per gli utenti la domanda resta semplice: aiuterà davvero a gestire meglio la casa, o sarà solo un altro schermo sul mobile della cucina? La risposta, questa volta, dovrà arrivare dai prodotti.