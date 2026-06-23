Guadagna con video generati da ChatGPT facendo poco o nulla: spopolano i Faceless Social

Per anni chi voleva costruire un pubblico su YouTube, TikTok o Instagram era quasi obbligato a metterci la faccia.

Oggi qualcosa sta cambiando. Sempre più persone stanno puntando sui cosiddetti contenuti faceless, video realizzati senza apparire in prima persona, spesso con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Il fenomeno è cresciuto rapidamente negli ultimi mesi e ha dato vita a nuove piattaforme che promettono di automatizzare gran parte del lavoro creativo. L’obiettivo è semplice: pubblicare contenuti in modo più veloce, mantenendo l’anonimato e riducendo i tempi di produzione.

I contenuti faceless non sono una novità assoluta. Da anni esistono canali che raccontano storie, curiosità, fatti storici o notizie utilizzando immagini, animazioni e voci narranti.

La differenza è che oggi l’AI generativa consente di creare script, voice-over, immagini e persino video completi in pochi minuti. Un processo che fino a poco tempo fa richiedeva competenze tecniche, software professionali e molte ore di lavoro.

Questo ha aperto le porte a migliaia di nuovi creator che preferiscono restare dietro le quinte, evitando l’esposizione personale ma continuando a produrre contenuti per il web.

Come funzionano le piattaforme dedicate

Le nuove soluzioni dedicate al mondo faceless permettono di scegliere un argomento o una nicchia e generare automaticamente video destinati a piattaforme come YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels.

In molti casi il sistema si occupa di creare:

il testo della narrazione;

la voce sintetica;

le immagini o le clip video;

i sottotitoli;

la pubblicazione automatica sui social.

L’utente deve principalmente definire il tema e controllare il risultato finale prima della pubblicazione. Alcune piattaforme puntano addirittura sulla produzione quotidiana di contenuti per aumentare la frequenza di pubblicazione e migliorare le possibilità di raggiungere nuove visualizzazioni.

Uno degli aspetti che sta alimentando l’interesse verso questo modello riguarda la possibilità di monetizzare attraverso programmi pubblicitari, affiliazioni e sponsorizzazioni.

Molti video faceless si concentrano su argomenti come curiosità, tecnologia, finanza personale, motivazione, storia e intrattenimento. Sono categorie che possono generare milioni di visualizzazioni se intercettano gli interessi del pubblico.

Naturalmente non esiste alcuna garanzia di successo. Le piattaforme social continuano a premiare soprattutto contenuti originali e coinvolgenti, indipendentemente dal fatto che siano realizzati con l’AI oppure no. Gli stessi esperti del settore sottolineano che creatività, strategia e costanza restano elementi determinanti per ottenere risultati concreti.

Opportunità e limiti da conoscere

Se da una parte l’automazione riduce i tempi di produzione, dall’altra emergono nuove questioni legate alla qualità dei contenuti e ai diritti d’autore.

Le normative sull’intelligenza artificiale stanno evolvendo rapidamente e chi utilizza strumenti automatici per creare video deve prestare attenzione alle licenze, all’utilizzo delle immagini e alle regole delle piattaforme di pubblicazione.

Anche per questo motivo molti professionisti consigliano di utilizzare l’AI come supporto creativo e non come sostituto totale del lavoro umano. La supervisione resta essenziale per verificare accuratezza delle informazioni, qualità narrativa e conformità alle policy dei vari servizi online.

Un mercato destinato a crescere

La crescita dei contenuti faceless sembra essere solo all’inizio. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta abbassando ulteriormente le barriere d’ingresso e rende possibile produrre video in quantità impensabili fino a pochi anni fa.

Resta però una certezza: gli strumenti possono semplificare il lavoro, ma il vero elemento che continua a fare la differenza è la capacità di raccontare qualcosa che il pubblico abbia davvero voglia di guardare. In un mare di contenuti generati automaticamente, saranno probabilmente le idee migliori a emergere, non soltanto gli algoritmi.