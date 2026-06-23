Rivoluzione Android, arrivano i blocchi per le app scaricabili: ecco quando

Per anni uno dei punti di forza di Android è stato la libertà di installare applicazioni anche al di fuori del Play Store.

Una possibilità apprezzata dagli utenti più esperti, dagli sviluppatori indipendenti e da chi utilizza store alternativi. Adesso però qualcosa sta per cambiare e la trasformazione potrebbe segnare una delle svolte più importanti nella storia del sistema operativo di Google.

A partire dal 30 settembre 2026 entrerà infatti in vigore una nuova procedura che renderà molto più difficile installare applicazioni provenienti da fonti esterne se gli sviluppatori non avranno completato uno specifico processo di verifica. La misura partirà inizialmente in alcuni Paesi selezionati e arriverà successivamente anche in Europa, Italia compresa, nel corso del 2027.

La parola “blocco” può sembrare drastica, ma la realtà è leggermente diversa. Google non impedirà completamente il sideloading, cioè l’installazione manuale degli APK scaricati da Internet. Quello che cambierà è il sistema di verifica degli sviluppatori.

Le nuove regole prevedono che ogni applicazione destinata ai dispositivi Android certificati debba essere associata a uno sviluppatore identificato e verificato da Google. Se un’app proviene da uno sviluppatore non verificato, il sistema potrebbe impedirne l’installazione o mostrare avvisi particolarmente severi agli utenti.

Secondo Google, l’obiettivo è contrastare la diffusione di malware, truffe e applicazioni contraffatte che spesso vengono distribuite proprio attraverso file APK scaricati al di fuori dei canali ufficiali. L’azienda sostiene che le app installate tramite sideloading presentino rischi molto più elevati rispetto a quelle presenti sul Play Store.

Perché l’Italia dovrà aspettare il 2027

Il rollout non sarà immediato a livello globale. Le prime nazioni coinvolte saranno Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia, mercati nei quali il fenomeno delle frodi tramite APK ha raggiunto livelli particolarmente elevati.

Per l’Europa il discorso è più complesso. Le normative comunitarie, in particolare il Digital Markets Act, impongono infatti limiti precisi alle grandi piattaforme digitali e favoriscono una maggiore apertura degli ecosistemi software. Per questo motivo Google procederà con maggiore cautela nel Vecchio Continente e l’introduzione delle nuove restrizioni è prevista soltanto nel 2027.

La decisione ha già acceso un acceso dibattito tra sviluppatori e appassionati. Da una parte c’è chi vede questa novità come un passo necessario per migliorare la sicurezza degli utenti e ridurre le campagne malware che sfruttano APK falsi e applicazioni modificate.

Dall’altra parte c’è chi teme una progressiva perdita della libertà che ha sempre contraddistinto Android rispetto ad altri ecosistemi più chiusi. Diverse associazioni e gruppi di sviluppatori hanno espresso preoccupazione per il rischio che Google possa acquisire un controllo sempre maggiore sulla distribuzione del software, anche al di fuori del Play Store.

La questione è particolarmente delicata per chi utilizza store alternativi, progetti open source o ROM personalizzate. Anche se Google continua a parlare di una misura esclusivamente legata alla sicurezza, molti osservatori vedono nella nuova verifica degli sviluppatori una delle modifiche più incisive mai introdotte nell’universo Android.

Nel frattempo gli utenti italiani possono continuare a installare APK come hanno sempre fatto. Ma il conto alla rovescia è già iniziato e il 2027 potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era per Android, molto più controllata rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli ultimi quindici anni.