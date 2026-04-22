Honor 600 e 600 Pro ufficiali: caratteristiche, prezzi e differenze tra i due modelli

Honor rinnova la sua gamma con i nuovi Honor 600 e 600 Pro, due smartphone che puntano su autonomia elevata, fotocamera da 200 megapixel e prestazioni aggiornate.

Con la nuova serie Honor 600, il marchio cinese propone due modelli pensati per coprire fasce diverse ma con una base tecnica molto simile. La strategia è chiara: offrire dispositivi completi e bilanciati, differenziando l’esperienza soprattutto su potenza e funzionalità avanzate.

Entrambi gli smartphone arrivano con Android 16 e interfaccia MagicOS 10, segnando un aggiornamento importante lato software e introducendo anche nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Display e design: continuità e qualità visiva

Honor 600 e 600 Pro condividono un display OLED da 6,57 pollici con risoluzione elevata e refresh rate a 120 Hz. Si tratta di una configurazione ormai consolidata nella fascia medio-alta, pensata per offrire fluidità e buona leggibilità in ogni situazione.

Il design resta pulito e moderno, con frame in metallo e diverse varianti colore. L’approccio non cerca strappi estetici, ma punta su una costruzione curata e riconoscibile.

Prestazioni: cambia il chip, cambia il livello

La differenza principale tra i due modelli riguarda il processore. Il modello base monta uno Snapdragon 7 Gen 4, mentre la versione Pro passa a uno Snapdragon 8 Elite, con un salto evidente in termini di potenza e gestione delle attività più pesanti.

Anche la memoria segue questa logica: 8 GB di RAM per Honor 600 e 12 GB per Honor 600 Pro, con tagli di archiviazione fino a 512 GB. Una scelta che permette di differenziare chiaramente i due dispositivi senza cambiare l’impostazione generale.

Batteria e autonomia: uno dei punti più forti

Uno degli elementi più interessanti della nuova serie è la batteria, che nelle versioni europee arriva fino a circa 6.400 mAh. È un valore sopra la media che punta a garantire un utilizzo prolungato anche con uso intenso.

La ricarica rapida supporta fino a 60 W sul modello standard e 80 W sulla versione Pro, con tempi ridotti e maggiore flessibilità nell’uso quotidiano.

Fotocamera: sensore da 200 MP su entrambi

Entrambi i modelli integrano una fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica, accompagnata da una ultra-grandangolare da 12 MP. Il modello Pro aggiunge un teleobiettivo dedicato, offrendo maggiore versatilità negli scatti.

La scelta di mantenere lo stesso sensore principale su entrambi i dispositivi suggerisce un’attenzione particolare alla qualità fotografica anche nel modello meno costoso.

Prezzi e posizionamento

Secondo le informazioni disponibili, Honor 600 dovrebbe partire da circa 400 euro, mentre Honor 600 Pro si posizionerebbe intorno ai 630 euro nelle configurazioni più complete.

Si tratta di una fascia competitiva, dove il rapporto tra caratteristiche e prezzo diventa un elemento decisivo per distinguersi.

Due modelli, una stessa direzione

La serie Honor 600 non punta a sorprendere con soluzioni radicali, ma a consolidare una proposta sempre più equilibrata. Autonomia elevata, fotocamera avanzata e prestazioni adeguate alle esigenze quotidiane.

La differenza tra i due modelli è netta ma non estrema, permettendo di scegliere in base al tipo di utilizzo senza rinunciare agli elementi principali. Una strategia che riflette bene la fase attuale del mercato smartphone, sempre più orientato a prodotti completi e meno sperimentali.