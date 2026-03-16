Il box doccia sta scomparendo dai bagni moderni: la novità è la "lavatrice umana"

Immaginate di entrare in una capsula, sedervi comodamente e lasciare che sia una macchina a occuparsi di tutto.

Non è fantascienza, ma uno dei progetti tecnologici più curiosi presentati negli ultimi mesi in Giappone. Una società giapponese con sede a Osaka ha infatti svelato un dispositivo che potrebbe cambiare il modo in cui le persone si lavano ogni giorno. Si chiama “Mirai Ningen Sentakuki”, che tradotto significa “lavatrice per l’uomo del futuro”.

Dietro questo nome insolito si nasconde una capsula tecnologica capace di lavare e asciugare il corpo umano in circa quindici minuti, grazie a sensori intelligenti e sistemi di intelligenza artificiale.

L’idea può sembrare futuristica, ma in realtà affonda le radici in un passato sorprendente. Già negli anni Settanta, durante l’Expo di Osaka, era stato presentato un prototipo simile. Oggi però la tecnologia è molto più avanzata e permette di trasformare quel concetto in qualcosa di concreto.

Una capsula intelligente che trasforma la doccia in un’esperienza personalizzata

La nuova macchina sviluppata dall’azienda Science Co. si presenta come una capsula chiusa in cui l’utente può sedersi mentre il sistema esegue automaticamente tutte le operazioni di lavaggio.

Una volta entrati, il dispositivo si riempie di acqua e attiva un sistema basato su microbolle, una tecnologia già utilizzata in alcuni trattamenti di benessere. Le bolle estremamente fini sono progettate per penetrare più facilmente sulla superficie della pelle e rimuovere sporco e impurità in modo delicato, senza la necessità di strofinare.

Il processo non si limita alla semplice pulizia. La capsula integra infatti sensori biometrici che rilevano parametri come la frequenza cardiaca e altre informazioni sullo stato fisico della persona. Tutti questi dati vengono elaborati da un sistema di intelligenza artificiale che adatta automaticamente l’esperienza.

In base alle condizioni dell’utente, la macchina può regolare la temperatura dell’acqua, la pressione dei getti, l’illuminazione interna e perfino i suoni ambientali, trasformando il lavaggio in qualcosa di simile a un trattamento spa personalizzato.

L’obiettivo è semplice: rendere il momento della pulizia quotidiana non solo più rapido, ma anche più rilassante e tecnologicamente assistito.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tecnologia è proprio l’integrazione tra igiene personale e monitoraggio della salute.

Durante il processo di lavaggio, il sistema continua a raccogliere informazioni fisiologiche, che potrebbero in futuro essere utilizzate per valutare lo stato di stress, la qualità del rilassamento o eventuali cambiamenti nei parametri vitali.

La fase finale del processo avviene all’interno della stessa capsula. Dopo il lavaggio, la macchina attiva infatti un sistema di asciugatura integrato, permettendo alla persona di uscire già completamente asciutta. Tutto il ciclo richiede circa un quarto d’ora.

L’idea alla base del progetto è quella di unire tre elementi normalmente separati: la doccia, il relax e il controllo dei parametri fisici.

Se da una parte il dispositivo ricorda le tecnologie futuristiche viste nei film di fantascienza, dall’altra rappresenta anche un tentativo concreto di semplificare alcune attività quotidiane.

In un mondo in cui la tecnologia entra sempre più nella vita di tutti i giorni, dispositivi come questo mostrano come l’intelligenza artificiale possa essere applicata anche a gesti semplici e universali come lavarsi.

Resta da capire se un giorno queste capsule diventeranno davvero comuni nelle case o se resteranno una curiosità tecnologica. Di certo, la “lavatrice per esseri umani” dimostra quanto il futuro dell’igiene personale possa essere molto diverso da quello a cui siamo abituati oggi.