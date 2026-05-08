Il Mac diventa un assistente AI: Perplexity vuole far lavorare app, file e web insieme

Perplexity porta sul Mac un agente AI pensato per muoversi tra file, app e web, trasformando il computer in qualcosa di più attivo di un semplice strumento da interrogare.

La novità si chiama Personal Computer ed è integrata nella nuova app Perplexity per macOS, con l’obiettivo di far compiere all’intelligenza artificiale attività concrete dentro l’ambiente di lavoro quotidiano.

Il punto non è avere un’altra finestra in cui fare domande a un chatbot. Con Personal Computer, Perplexity prova a costruire un assistente capace di capire il contesto del computer, consultare contenuti locali, usare il web e interagire con alcune app. È una direzione sempre più chiara nel mondo dell’AI: meno risposte isolate, più azioni collegate tra loro.

Per un utente Mac, questo significa immaginare un assistente che può aiutare a cercare un file, riassumere materiali, recuperare informazioni online e collegare ciò che trova con attività già aperte sul computer. La differenza rispetto a una normale ricerca è nella continuità del lavoro: l’AI non resta separata dalla macchina, ma prova a entrare nel flusso reale dell’utente.

Perché non è un normale chatbot

Un chatbot tradizionale risponde quando viene interrogato. Può scrivere un testo, spiegare un concetto, riassumere una pagina o suggerire una soluzione. Un agente come quello proposto da Perplexity, invece, punta a fare un passo in più: usare strumenti diversi, spostarsi tra web e computer e completare compiti con una logica operativa più ampia.

Un esempio concreto aiuta a capire. Se bisogna preparare una breve ricerca, l’utente può chiedere all’AI di raccogliere informazioni online, confrontarle con documenti presenti sul Mac e restituire una sintesi utile. Non si tratta solo di generare testo, ma di far lavorare insieme fonti, file e applicazioni, riducendo passaggi manuali che spesso occupano tempo.

Dentro questa strategia entra anche Comet, il browser di Perplexity pensato per essere controllato dall’agente. Il browser diventa quindi una parte del sistema, non solo un luogo in cui aprire pagine. È un passaggio importante perché molte attività quotidiane, dal lavoro alla gestione di documenti, passano ormai da una combinazione di web e app locali.

Il vantaggio pratico per chi lavora al computer

La promessa è semplice: usare meno tempo per passare da una finestra all’altra. Chi lavora con email, documenti, pagine web, presentazioni e file sparsi conosce bene il problema. Anche quando tutto è disponibile, trovare il materiale giusto e collegarlo al compito del momento richiede attenzione. Un agente AI può diventare utile proprio nella gestione dei passaggi intermedi.

Perplexity prova quindi a posizionarsi non solo come motore di ricerca conversazionale, ma come strumento da usare direttamente durante il lavoro. Su Mac questa scelta ha senso, perché molti utenti usano il computer per attività creative, professionali e di studio. Se l’agente riesce a muoversi con precisione, può aiutare a preparare documenti, verificare informazioni e organizzare contenuti senza trasformare tutto in una procedura tecnica.

Permessi e controllo restano decisivi

Più un assistente diventa capace, più cresce il tema dei permessi. Un conto è chiedere una risposta generica, un altro è consentire a un’AI di leggere cartelle, consultare contenuti locali o interagire con strumenti personali. Per questo la partita vera non riguarda solo la potenza, ma la chiarezza dei controlli concessi all’utente.

Il successo di Personal Computer dipenderà molto dalla fiducia. L’idea di un Mac che collabora con l’utente può essere comoda, soprattutto per chi lavora ogni giorno con molte informazioni. Ma un agente AI deve essere trasparente, controllabile e facile da fermare. Se Perplexity riuscirà a trovare questo equilibrio, il computer potrebbe diventare meno passivo e molto più vicino a un assistente operativo per la vita digitale di tutti i giorni.