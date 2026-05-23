Il thriller più angosciante e ipnotico degli ultimi anni è su Netflix, ma nessuno ne parla

Ci sono film che finiscono in fondo al catalogo di Netflix senza fare rumore, ma che una volta iniziati riescono a creare una tensione così pesante da restare addosso anche molte ore dopo la visione.

È il caso di The Stranger, thriller australiano arrivato quasi in sordina sulla piattaforma e diventato col tempo uno di quei titoli che chi lo ha visto continua a consigliare sottovoce, quasi come se fosse un segreto da condividere solo con chi cerca qualcosa di davvero diverso dal solito crime da streaming.

I thriller presenti oggi su Netflix puntano spesso sulla velocità, sui colpi di scena continui o sulle scene spettacolari. The Stranger, invece, sceglie una strada completamente opposta. Il film diretto da Thomas M. Wright costruisce la sua forza sul silenzio, sugli sguardi e su un senso di minaccia che cresce lentamente fino a diventare quasi insopportabile.

La vicenda prende ispirazione da un fatto realmente accaduto in Australia e racconta un’operazione sotto copertura organizzata dalla polizia per ottenere la confessione di un uomo sospettato del rapimento e dell’omicidio di un ragazzo. Nel film il sospettato si chiama Henry Teague ed è interpretato da Sean Harris, mentre Joel Edgerton veste i panni dell’agente infiltrato incaricato di conquistare la sua fiducia.

La cosa più interessante è che il regista evita quasi del tutto la struttura classica del true crime. Non ci sono spiegazioni continue, ricostruzioni spettacolari o momenti costruiti per scioccare lo spettatore. Tutto si concentra sul rapporto ambiguo tra i due protagonisti, su quella falsa amicizia che lentamente diventa sempre più inquietante.

Henry appare inizialmente come un uomo normale, quasi anonimo. Ed è proprio questo a rendere il personaggio disturbante. Sean Harris riesce a trasmettere disagio attraverso dettagli minimi: un’espressione assente, una pausa troppo lunga durante una frase, improvvisi cambi di tono che spezzano la calma apparente.

Joel Edgerton regala una delle sue interpretazioni più intense

Se Sean Harris costruisce la tensione, Joel Edgerton rappresenta il peso psicologico dell’intera operazione. Il suo personaggio vive immerso nella menzogna, costretto a fingersi criminale per settimane pur di entrare nella testa del sospettato.

Più il film va avanti e più si percepisce il logoramento mentale dell’agente infiltrato. The Stranger mostra infatti quanto possa essere devastante vivere accanto a una persona sospettata di un crimine simile, anche quando lo scopo finale è ottenere giustizia.

Le scene familiari inserite nella storia aumentano ancora di più la tensione emotiva. Non servono grandi dialoghi o spiegazioni: bastano pochi momenti per capire quanto il protagonista stia lentamente perdendo sé stesso dentro quell’operazione.

Uno degli aspetti più riusciti del film è sicuramente la regia. Thomas M. Wright utilizza una fotografia scurissima e quasi soffocante che accompagna perfettamente il tono della storia. Anche la colonna sonora resta minimale per gran parte del tempo, contribuendo a creare una sensazione costante di inquietudine.

Molte sequenze sembrano quasi sospese nel tempo. I dialoghi si allungano, i silenzi diventano pesanti e ogni incontro tra i protagonisti lascia la sensazione che qualcosa possa esplodere da un momento all’altro.

È proprio qui che The Stranger si distingue dalla maggior parte dei thriller contemporanei disponibili sulle piattaforme streaming. Non cerca mai di intrattenere nel senso classico del termine. Il film vuole trascinare lo spettatore dentro un’esperienza emotivamente stancante, quasi claustrofobica.

Perché oggi vale ancora la pena guardarlo

Nel catalogo Netflix ci sono titoli che riescono a imporsi immediatamente grazie al marketing o ai social. Altri, invece, vengono schiacciati dalla quantità enorme di nuove uscite settimanali. The Stranger appartiene chiaramente alla seconda categoria.

Eppure proprio questa sua natura più autoriale lo rende diverso da tanti thriller costruiti per essere consumati velocemente e dimenticati il giorno dopo. Qui non conta tanto scoprire cosa succederà, ma osservare come la tensione psicologica trasformi lentamente i personaggi.

Chi cerca un thriller rumoroso e pieno di colpi di scena potrebbe trovarlo persino troppo lento. Ma chi ama le atmosfere pesanti, i personaggi ambigui e i film capaci di lasciare addosso un senso di disagio reale potrebbe scoprire uno dei thriller più sottovalutati arrivati su Netflix negli ultimi anni.