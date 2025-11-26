Imperdibile al Black Friday: relè smart Shelly in sconto per la tua domotica

Claudio Gelisi
Pubblicato il 26 nov 2025
Continua la settimana del Black Friday AmazonShelly 1 Mini Gen3 arriva a soli 12,38€, con uno sconto del 20% che abbatte il prezzo di listino dai 15,48€ iniziali. È il momento giusto per trasformare la tua casa in una smart home senza svuotare il portafoglio. Pensa un attimo: per meno di quindici euro puoi mettere le mani su un relè intelligente capace di gestire l’illuminazione, gli accessori domestici e persino i circuiti più sofisticati, tutto controllabile dal tuo smartphone, da Alexa o da Google Home. Non serve un hub, non serve complicarsi la vita: WiFi 2.4GHz e Bluetooth integrati fanno tutto il lavoro. È una di quelle soluzioni che cambia il gioco, soprattutto se ami il fai-da-te e vuoi aggiornare l’impianto senza fare lavori invasivi.

Discreto, compatto e potente dove serve

Le dimensioni sono un’arma segreta: 3,4 x 2,9 x 1,6 centimetri di pura intelligenza, che spariscono dietro qualunque interruttore o dentro la scatola di derivazione. Venti grammi di peso, ma con una portata che ti sorprenderà. Supporta fino a 8A a 240V AC, perfetto per controllare luci, ventilatori e carichi domestici standard. I contatti puliti ti permettono di spingerti oltre: cancelli automatici, porte del garage, circuiti a bassa tensione con isolamento galvanico. È il tipo di prodotto che ti offre flessibilità vera, quella che altri dispositivi non riescono a darti. Prodotto in Bulgaria da Shelly Europe, arriva con la garanzia della qualità costruttiva che conosci e apprezzi da anni.

Prendi il controllo, oggi stesso

Non è complicato: spegni l’alimentazione principale, verifica lo spazio nella scatola di derivazione, installa il modulo e configura tutto dall’app Shelly Smart Control. L’integrazione con i tuoi assistenti vocali è immediata, il controllo remoto diventa realtà, e la sicurezza è nelle tue mani con firmware aggiornato e password robusta. Su Amazon.it trovi il Shelly 1 Mini Gen3 con reso a 30 giorni, zero rischi. È la soluzione che stavi cercando per ampliare il tuo ecosistema domotico senza compromessi. Scegli il controllo intelligente, scegli la praticità nascosta dietro i tuoi interruttori. Non lasciare passare questa offerta.

