In arrivo per tutti gli Android la funzione più attesa di sempre: ora non sarà più un’esclusiva

La funzione Take a Message, disponibile fino ad oggi solo per gli utenti con un Pixel 6 o superiore, si sta preparando ad arrivare su un numero sempre maggiore di smartphone Android.

Questa funzionalità, che risponde alle chiamate perse per conto dell’utente, trascrive in tempo reale il messaggio e lo mostra direttamente nell’app Telefono, è diventata un vero e proprio punto di forza per i dispositivi Google. Ora, grazie a un’analisi del codice dell’app Phone by Google, si è scoperto che Google ha intenzione di espandere questa funzione, rendendola disponibile su dispositivi non-Pixel e in numerosi mercati globali.

Un’innovazione che cambia il modo di gestire le chiamate

Fino ad oggi, Take a Message è stata una delle caratteristiche esclusive di Pixel, il che ha rappresentato sia un vantaggio che un limite per gli utenti Android. La funzione consente di rispondere automaticamente alle chiamate perse, registrando un messaggio per il chiamante e trascrivendolo in tempo reale. Non solo si risolve un piccolo inconveniente, ma si offre anche un’alternativa più efficace rispetto alla segreteria telefonica tradizionale. Per chi ha bisogno di un messaggio veloce senza dover chiamare indietro, questa funzione è stata un’aggiunta fondamentale, tanto che una volta provata, diventa difficile tornare indietro.

Stando a quanto rivelato da Android Authority, l’analisi del codice dell’app Phone by Google (v221.0.909663815) ha fatto emergere delle stringhe che suggeriscono l’imminente arrivo di Take a Message su dispositivi non-Pixel. Il codice include una stringa denominata “enabledBeeslyV2NonPixel”, dove “Beesly” è il nome in codice per Take a Message. Questo lascia presagire che Google stia testando la funzione su smartphone di altri produttori Android, con requisiti minimi probabilmente simili a quelli dei dispositivi Pixel 6, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

Ma le novità non riguardano solo i dispositivi: la funzione sarà anche espansa a nuovi mercati. Secondo le informazioni ottenute, la versione base della funzione, quella che prevede solo la risposta audio, arriverà in numerosi Paesi europei come Austria, Belgio, Polonia, Portogallo, Svezia e molti altri. Paesi fuori dall’Europa, come Messico, Malaysia, Singapore e Taiwan, vedranno anch’essi l’introduzione di questa funzionalità. Tuttavia, la parte più interessante riguarda la versione completa, che include la trascrizione del messaggio. Questa versione avanzata sarà disponibile in Germania, Spagna, Francia, Italia, Giappone e, curiosamente, anche in India.

Un salto di qualità per gli utenti Android

Se queste modifiche si concretizzeranno, la funzione Take a Message diventerà uno dei principali motivi per preferire l’ecosistema Google Telefono rispetto ad altre app di messaggistica o ai sistemi predefiniti dei dispositivi Android. Non solo si avrà un’esperienza di gestione delle chiamate più smart, ma sarà possibile dire addio alla seccante segreteria telefonica tradizionale, sempre più obsoleta in un’era in cui le comunicazioni veloci e facili sono fondamentali.