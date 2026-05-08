Sony Xperia 1 VIII, il top di gamma diverso dagli altri Android ha una data

Sony si prepara a mostrare il nuovo Xperia di fascia alta, uno smartphone che potrebbe puntare ancora su fotocamera, autonomia e scelte tecniche controcorrente.

L’evento Xperia fissato in Giappone per il 13 maggio 2026 riaccende l’attenzione su una linea di smartphone che non ha mai cercato davvero di inseguire Samsung, Xiaomi o Google sul terreno dei grandi numeri. Il protagonista atteso è il Sony Xperia 1 VIII, nome non ancora ufficializzato in tutti i dettagli ma ormai al centro di indiscrezioni, immagini e informazioni emerse online negli ultimi giorni.

Il punto interessante è che Sony continua a muoversi in una zona molto particolare del mercato Android. Gli Xperia non sono telefoni pensati per piacere a tutti, ma dispositivi rivolti a chi cerca un approccio più vicino al mondo foto e video, con controlli avanzati, attenzione al display e alcune scelte ormai rare sui top di gamma. Una su tutte: il possibile mantenimento del jack audio da 3,5 mm, elemento quasi sparito nella fascia premium.

Fotocamera e autonomia al centro

Le informazioni circolate finora parlano di un display OLED da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz, piattaforma Snapdragon di nuova generazione e una batteria pensata per arrivare fino a due giorni di utilizzo. Sul retro dovrebbe esserci una tripla fotocamera, con grandangolo, sensore principale e teleobiettivo, anche se diversi dettagli restano da confermare fino alla presentazione ufficiale.

Proprio la fotocamera sarà probabilmente il punto più osservato. Sony ha costruito la reputazione degli Xperia più costosi su un’impostazione meno automatica rispetto alla concorrenza, più vicina a chi vuole controllare scatto, video e resa dell’immagine. È una scelta che può piacere molto agli appassionati, ma che per l’utente medio può risultare meno immediata rispetto alla fotografia computazionale più aggressiva di altri smartphone Android.

Il nodo del prezzo

Il vero rischio riguarda il prezzo. Alcuni listing comparsi in anticipo in Europa hanno indicato cifre molto alte, con valori provvisori che supererebbero abbondantemente la soglia dei 1.500 euro. Sono dati da prendere con cautela, perché i prezzi di preordine o le pagine pubblicate per errore possono cambiare prima del lancio, ma il segnale è chiaro: Xperia 1 VIII potrebbe restare un prodotto molto costoso.

Questo rende la sfida più difficile. In quella fascia, gli utenti trovano già Galaxy S, Pixel Pro, iPhone Pro e altri modelli Android con forte presenza nei negozi, aggiornamenti ben comunicati e funzioni AI sempre più integrate. Sony, invece, deve convincere una platea più ristretta puntando su identità, qualità multimediale e un’esperienza meno standardizzata, ma il margine di errore è molto ridotto.

La presentazione del nuovo Xperia dirà quindi qualcosa non solo sul prossimo telefono Sony, ma anche sul futuro di una famiglia che continua a esistere fuori dalle mode più aggressive del mercato. Se prezzo, fotocamera e disponibilità saranno equilibrati, Xperia 1 VIII potrà parlare ancora agli utenti più esigenti; altrimenti rischierà di restare un prodotto interessante, ma sempre più di nicchia.