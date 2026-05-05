Galaxy Z Flip 8 può dire addio alla piega, ma non tutti gli upgrade convincono

Samsung Galaxy Z Flip 8 potrebbe puntare su un display senza piega visibile, ma le indiscrezioni parlano anche di diversi componenti rimasti invariati.

Il prossimo pieghevole a conchiglia di Samsung inizia a prendere forma attraverso render e leak, con una promessa molto attesa dagli utenti: rendere meno evidente, o quasi assente, il segno centrale sullo schermo interno. Sarebbe un passo importante per una categoria di smartphone che negli ultimi anni è cresciuta molto, ma che continua a portarsi dietro alcune rinunce rispetto ai modelli tradizionali.

Le informazioni circolate finora descrivono un dispositivo non rivoluzionario nell’aspetto, ma potenzialmente più curato nella parte che conta di più per un pieghevole: la struttura. Il design esterno dovrebbe restare molto vicino a quello del Galaxy Z Flip 7, con cover screen ampio e doppia fotocamera posteriore nella stessa posizione. La vera differenza potrebbe essere nascosta nella cerniera e nel pannello interno, due elementi che incidono direttamente su comfort, durata e qualità d’uso.

Il display senza piega sarebbe il vero salto

Secondo le indiscrezioni, Samsung starebbe lavorando a una nuova soluzione per ridurre in modo netto la piega centrale del display. Si parla di una tecnologia basata su vetro ultra-sottile a doppio strato, abbinata a una cerniera riprogettata. L’obiettivo sarebbe distribuire meglio lo stress del pannello quando il telefono viene aperto e chiuso, rendendo meno visibile il punto in cui lo schermo si flette.

Per chi usa un pieghevole ogni giorno, questo dettaglio non è solo estetico. La piega si nota quando si scorre il dito sul display, quando la luce colpisce il pannello di lato e, in alcuni casi, durante la visione di video o foto. Se il Galaxy Z Flip 8 riuscisse davvero a ridurla in modo percepibile, il risultato sarebbe un’esperienza più vicina a quella di uno smartphone classico, ma con il vantaggio del formato richiudibile.

Più leggero e con una cerniera rivista

Un altro aspetto interessante riguarda il peso. I rumor indicano un passaggio da 188 grammi a circa 180 grammi, una riduzione non enorme sulla carta, ma utile su un dispositivo che si porta spesso in tasca o in borsa. Anche le dimensioni dovrebbero cambiare leggermente, con un corpo un po’ più alto e un profilo da chiuso più sottile rispetto alla generazione precedente.

La nuova cerniera potrebbe quindi avere un doppio ruolo: aiutare a ridurre la piega e rendere il telefono più sottile quando è chiuso. È un intervento coerente con la direzione presa dal mercato dei foldable, dove non basta più proporre un dispositivo che si piega. Gli utenti chiedono pieghe meno visibili, maggiore leggerezza e una sensazione più solida nell’uso quotidiano, soprattutto su prodotti che restano nella fascia premium.

Fotocamere e batteria rischiano di restare ferme

La parte meno convincente riguarda il resto della scheda tecnica. Le indiscrezioni parlano ancora di una fotocamera principale da 50 megapixel e di un ultra-grandangolo da 12 megapixel, una configurazione già vista sulle generazioni precedenti. Non sarebbe un sistema debole, ma dopo più anni senza grandi cambiamenti molti utenti potrebbero aspettarsi un salto più evidente, soprattutto considerando il prezzo dei pieghevoli Samsung.

Anche la batteria dovrebbe restare da 4.300 mAh, con ricarica cablata a 25 W. Sono valori già noti e probabilmente sufficienti per un uso normale, ma non particolarmente aggressivi in un mercato dove molti smartphone Android hanno batterie più grandi e ricariche molto più rapide. Se confermato, Samsung sembrerebbe aver scelto di concentrare gli sforzi su display, cerniera e peso, lasciando fotocamera e autonomia su un terreno più conservativo.

Il Galaxy Z Flip 8 potrebbe quindi essere uno smartphone più importante di quanto sembri dai render, ma non necessariamente un aggiornamento completo in ogni area. Se la piega sarà davvero molto meno visibile, Samsung avrà risposto a una delle richieste storiche degli utenti. Resta da capire se basterà, soprattutto per chi sperava in miglioramenti più netti anche su fotocamere, batteria e ricarica.