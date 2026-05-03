Xiaomi MIX 5 può riportare il vero full-screen in Europa: cosa sappiamo

Xiaomi MIX 5 potrebbe segnare il ritorno della serie più sperimentale del marchio, con un display senza fori e un possibile lancio anche in Europa.

Per ora non c’è un annuncio ufficiale, ma le ultime tracce emerse dal codice interno Xiaomi indicano un dispositivo premium in sviluppo con nome in codice Hongkong e modello Q5. Il dettaglio più interessante è che non si parlerebbe soltanto di un lancio cinese, ma di una distribuzione globale.

La serie MIX ha sempre avuto un ruolo particolare nel catalogo Xiaomi. Non è mai stata soltanto una famiglia di smartphone potenti, ma un laboratorio per provare soluzioni di design più spinte rispetto ai modelli tradizionali. Dal primo Mi MIX fino al MIX 4, l’obiettivo è stato ridurre al minimo cornici, interruzioni e compromessi visivi, anche quando alcune tecnologie non erano ancora mature.

Il possibile ritorno del display senza fori

Il punto più atteso riguarda il display. Secondo le indiscrezioni, Xiaomi MIX 5 potrebbe usare una nuova generazione di fotocamera sotto lo schermo, così da eliminare notch, fori e interruzioni nella parte frontale. Sarebbe un ritorno a una delle idee più riconoscibili del MIX 4, ma con l’ambizione di correggere i limiti visti nelle prime implementazioni.

La fotocamera sotto il display è una tecnologia affascinante, ma difficile da rendere davvero convincente. Il problema non è solo nascondere il sensore, ma mantenere una buona qualità nei selfie e una resa uniforme del pannello. Se Xiaomi riuscisse a migliorare questi aspetti, il full-screen potrebbe tornare a essere qualcosa di più di una promessa estetica.

Magnetic Lens e HyperOS 4 tra le ipotesi

Un altro elemento citato dai rumor è la possibile tecnologia Magnetic Lens, collegata a un sistema fotografico più flessibile e sperimentale. Non ci sono ancora dettagli definitivi sul funzionamento nel prodotto finale, ma l’idea si inserirebbe bene nella storia della serie MIX: usare un modello di punta per mostrare soluzioni che non trovano subito spazio nella gamma principale.

Sotto la scocca si parla di un chip Snapdragon di nuova generazione e di HyperOS 4 già installato al lancio. Anche questi dettagli vanno letti con prudenza, perché dipendono dal calendario effettivo del prodotto e dalle scelte finali di Xiaomi. Se il lancio avverrà nel 2026, però, è plausibile che il MIX 5 venga posizionato come flagship vero, non come semplice esercizio di stile.

La parte più interessante è il possibile arrivo globale

Il dettaglio più forte per gli utenti europei riguarda la distribuzione. Il MIX 4 era rimasto sostanzialmente legato al mercato cinese, mentre il nuovo modello potrebbe arrivare anche fuori dalla Cina. Le tracce citate parlano di un’apertura ai mercati globali, con possibile coinvolgimento dell’Europa, anche se per ora mancano conferme ufficiali su Paesi, prezzi e tempistiche.

Se Xiaomi porterà davvero il MIX 5 in Europa, il messaggio sarà chiaro: la serie sperimentale non resterà più una vetrina per pochi appassionati, ma tornerà a sfidare i top di gamma internazionali. Il rischio, come sempre, sarà il prezzo. Un dispositivo con display senza interruzioni, fotocamera avanzata e hardware di punta potrebbe collocarsi molto in alto nel listino.

Per ora, quindi, Xiaomi MIX 5 resta un progetto da seguire con attenzione più che un prodotto già definito. Le indicazioni sono abbastanza forti da rendere credibile il ritorno della serie, ma non bastano ancora per parlare di lancio certo. Se il rumor sarà confermato, il 2026 potrebbe riportare sul mercato europeo uno degli smartphone Android più curiosi degli ultimi anni, con un’idea precisa: far sparire di nuovo la fotocamera dal display senza far sparire la qualità.