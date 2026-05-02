Vivo prepara un pieghevole con batteria enorme: Galaxy Z Fold ha un nuovo rivale

Il prossimo vivo X Fold 6 potrebbe alzare molto l’asticella dei pieghevoli, puntando su una batteria enorme e su una fotocamera principale da 200 MP.

Per ora si parla soltanto di indiscrezioni, ma il quadro che emerge è interessante: vivo starebbe preparando un foldable in formato libro capace di sfidare direttamente la famiglia Galaxy Z Fold, non solo sul design, ma soprattutto su autonomia e comparto fotografico.

Il dato che colpisce di più è la possibile batteria da circa 7.000 mAh, una capacità molto alta per uno smartphone pieghevole. I foldable hanno sempre dovuto fare i conti con spazio interno limitato, cerniere complesse e due display da alimentare. Per questo una batteria così grande, se confermata, potrebbe rappresentare uno dei passi più importanti per rendere questi dispositivi più comodi nella vita quotidiana.

Una batteria più grande del solito per un pieghevole

Secondo le informazioni circolate, vivo X Fold 6 dovrebbe usare una batteria nella fascia dei 7.000 mAh, superando nettamente molti pieghevoli attuali. Il confronto più immediato è con la serie Galaxy Z Fold, che negli anni è stata spesso criticata proprio per un’autonomia non sempre all’altezza del prezzo. Anche se Samsung dovesse aumentare la capacità dei prossimi modelli, vivo potrebbe comunque restare avanti su questo fronte.

Il precedente vivo X Fold 5 aveva già puntato su una batteria da 6.000 mAh, ricarica rapida cablata e ricarica wireless. Questo rende il nuovo rumor più credibile: vivo ha già dimostrato di voler usare batterie più capienti nei pieghevoli senza rinunciare del tutto a spessore e peso contenuti. La domanda vera sarà capire quanto questa capacità si tradurrà in ore reali di utilizzo con schermo interno, 5G, fotocamera e funzioni AI attive.

Fotocamera da 200 MP e chip MediaTek

Un’altra novità potrebbe riguardare il comparto fotografico. Le indiscrezioni parlano di una camera principale da 200 MP, affiancata da ultrawide e teleobiettivo da 50 MP. Se confermata, sarebbe una scelta ambiziosa per un pieghevole, categoria in cui spesso i produttori devono trovare compromessi tra qualità fotografica, spazio interno e dimensione del modulo camere.

Sotto la scocca potrebbe arrivare il Dimensity 9500, segnando un possibile passaggio da Qualcomm a MediaTek per questa linea. Anche questo sarebbe un segnale importante: vivo potrebbe cercare un equilibrio diverso tra prestazioni, autonomia e gestione termica. Su un pieghevole, il chip non conta solo per la velocità, ma anche per quanto riesce a mantenere stabile il dispositivo durante multitasking, video, foto e uso prolungato dello schermo grande.

Il confronto con Galaxy Z Fold

Il paragone con Galaxy Z Fold è inevitabile, ma va letto con prudenza. Samsung resta il marchio più riconoscibile nei pieghevoli a libro e ha un vantaggio forte su software, aggiornamenti, distribuzione e integrazione con l’ecosistema Galaxy. vivo, però, potrebbe provare a colpire dove molti utenti chiedono miglioramenti concreti: autonomia, fotocamera e rapporto tra specifiche e prezzo.

Resta anche il nodo della disponibilità. Non è ancora chiaro se vivo X Fold 6 arriverà fuori dalla Cina o in quali mercati sarà venduto. Per gli utenti italiani, questo dettaglio è decisivo: un pieghevole molto interessante sulla carta perde forza se resta difficile da acquistare ufficialmente o senza supporto locale. Se vivo deciderà di portarlo in più Paesi, la sfida con Samsung diventerà molto più concreta.

Per ora il vivo X Fold 6 resta un prodotto non annunciato, ma le indicazioni sono abbastanza forti da renderlo uno dei pieghevoli più interessanti da seguire nei prossimi mesi. Se batteria da 7.000 mAh, fotocamera da 200 MP e ricarica wireless saranno confermate, il nuovo foldable potrebbe spostare la competizione su un terreno molto pratico: non solo quanto si apre bene, ma quanto dura davvero lontano dalla presa.