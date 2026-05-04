Xiaomi 17T Pro può alzare il prezzo: batteria enorme e specifiche da top

Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro si avvicinano al debutto europeo con specifiche ambiziose, batterie molto grandi e prezzi che potrebbero salire sensibilmente.

Le ultime indiscrezioni mostrano due smartphone pensati per occupare una fascia alta del mercato Android, con display ampi, chip MediaTek di nuova generazione e un comparto fotografico che sembra puntare più in alto rispetto al passato. Il dato più delicato, però, riguarda il prezzo: se le cifre trapelate saranno confermate, la serie T potrebbe perdere parte dell’immagine da alternativa conveniente ai top di gamma tradizionali.

Secondo le informazioni emerse, Xiaomi 17T dovrebbe essere il modello più equilibrato della coppia, mentre Xiaomi 17T Pro avrebbe il compito di spingersi più vicino alla fascia premium. La presentazione potrebbe arrivare entro le prossime settimane, ma al momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte dell’azienda. Per questo i dettagli vanno letti con prudenza, anche se il quadro tecnico appare già piuttosto definito.

Display più grandi e chip MediaTek

Il modello standard dovrebbe montare un display da 6,59 pollici con risoluzione elevata e refresh rate a 120 Hz, una combinazione adatta a social, video, giochi e uso quotidiano senza troppe rinunce. Xiaomi 17T Pro, invece, salirebbe a un pannello da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, una scelta pensata soprattutto per chi cerca maggiore fluidità e uno schermo più ampio per contenuti multimediali e gaming.

La differenza tra i due modelli passerebbe anche dal processore. Xiaomi 17T dovrebbe usare il MediaTek Dimensity 8500 Ultra, mentre la variante Pro sarebbe basata sul Dimensity 9500. In entrambi i casi si parla di 12 GB di RAM e memoria interna con tagli che partirebbero da 256 GB, fino ad arrivare a 1 TB sul modello più costoso. Non sarebbe quindi una gamma economica, ma una linea pensata per utenti che vogliono prestazioni elevate senza arrivare necessariamente agli smartphone Ultra.

Batteria grande e ricarica molto rapida

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’autonomia. Xiaomi 17T dovrebbe integrare una batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida a 67W, mentre Xiaomi 17T Pro arriverebbe a 7.000 mAh con ricarica cablata a 100W e ricarica wireless da 50W. Sono numeri importanti, soprattutto per chi usa molto lo smartphone durante la giornata tra lavoro, navigazione, messaggistica, foto e video.

Una batteria così ampia potrebbe fare la differenza nella vita quotidiana, ma non basta da sola a definire l’esperienza. Conta anche l’efficienza del chip, la gestione del display e il comportamento del software. Se Xiaomi riuscirà a bilanciare bene questi elementi, il 17T Pro potrebbe diventare interessante per chi cerca uno smartphone potente ma con una reale attenzione alla durata.

Fotocamere e prezzi europei

Il comparto fotografico dovrebbe ruotare attorno a tre sensori posteriori. Le indiscrezioni parlano di una fotocamera principale da 50 megapixel, accompagnata da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e da un ultra-grandangolo da 12 megapixel. Anche la fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 megapixel, una scelta ormai comune sui modelli Android di fascia medio-alta e alta.

Il nodo più discusso resta però il prezzo. Xiaomi 17T potrebbe partire in Europa da 749 euro nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, mentre Xiaomi 17T Pro potrebbe arrivare a 999 euro nella versione da 12 GB e 512 GB. Se confermate, queste cifre sposterebbero la serie T in una zona molto competitiva, dove l’utente inizia a confrontarla non solo con altri Xiaomi, ma anche con Galaxy, Pixel, OnePlus e iPhone.

La serie Xiaomi 17T sembra quindi pronta a puntare su display, autonomia e prestazioni, ma il successo dipenderà molto dal rapporto tra prezzo reale e valore percepito. Se il listino europeo sarà davvero più alto, Xiaomi dovrà convincere gli utenti non solo con una scheda tecnica potente, ma con un’esperienza completa, stabile e credibile nel tempo.