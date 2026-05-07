Addio app sul telefono: OpenAI svela il piano per lo smartphone del futuro

Per oltre quindici anni abbiamo usato lo smartphone sempre nello stesso modo: tocchiamo un’icona, apriamo un’app, eseguiamo un’azione.

Adesso però qualcosa sta iniziando a incrinarsi, perché OpenAI starebbe lavorando a un’idea che potrebbe cambiare completamente il rapporto tra esseri umani e telefoni.

Non un nuovo assistente vocale. Non una versione più evoluta di ChatGPT installata sul dispositivo. Ma qualcosa di molto più radicale: uno smartphone dove le app, semplicemente, smettono di esistere.

Le indiscrezioni sulla nuova generazione di smartphone

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, l’azienda guidata da Sam Altman starebbe valutando la creazione di un dispositivo completamente basato su agenti AI, software intelligenti capaci di agire al posto dell’utente e trasformare l’intelligenza artificiale nel vero sistema operativo del telefono.

Ed è una prospettiva che potrebbe avere conseguenze enormi per tutta l’industria tech. A prima vista potrebbe sembrare soltanto un’evoluzione degli attuali assistenti digitali. In realtà il salto concettuale è molto più grande.

Oggi utilizziamo uno smartphone attraverso decine di applicazioni separate. Apriamo una piattaforma per scrivere, un’altra per prenotare, una per ascoltare musica, una per controllare la banca, una per organizzare il calendario.

Nel modello immaginato da OpenAI, invece, tutto questo sparirebbe dietro un’interazione conversazionale continua.

L’utente non dovrebbe più cercare icone o navigare menu. Basterebbe parlare normalmente al dispositivo. “Prenotami un treno per domani mattina.” “Organizza gli appuntamenti della settimana.” “Riassumi questo documento e invialo al team.”

A quel punto l’agente AI farebbe tutto in autonomia, collegando dati, servizi e piattaforme senza che l’utente debba più “entrare” nelle singole applicazioni. È il passaggio definitivo da smartphone app-centrico a smartphone agente-centrico. E potrebbe essere molto più destabilizzante dell’arrivo stesso dell’iPhone nel 2007.

Il vero bersaglio non è Android: è il concetto stesso di App Store

Dietro questa strategia si nasconde una sfida gigantesca ai modelli economici che hanno dominato il settore mobile negli ultimi quindici anni.

Perché se l’intelligenza artificiale diventa l’interfaccia principale, allora le app rischiano improvvisamente di diventare invisibili.

E se le app diventano invisibili, cambia completamente il ruolo di piattaforme come Apple App Store o Google Play Store. È qui che la visione di OpenAI diventa realmente aggressiva.

Non si tratta più soltanto di aggiungere IA ai dispositivi esistenti, ma di riscrivere il modo in cui gli utenti interagiscono con il digitale. Una trasformazione che potrebbe ridurre drasticamente il potere delle interfacce tradizionali costruite attorno alle applicazioni.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui tutta la Silicon Valley osserva il progetto con attenzione crescente.

Lo smartphone diventerebbe un assistente invisibile e costante

La promessa tecnologica è enorme. Un sistema basato su agenti AI potrebbe teoricamente comprendere abitudini, priorità, contesto e necessità dell’utente molto meglio di quanto facciano oggi gli smartphone tradizionali.

Non sarebbe più necessario impartire istruzioni continue. Il dispositivo potrebbe anticipare bisogni, organizzare informazioni, filtrare notifiche inutili, preparare documenti, pianificare spostamenti e coordinare attività quotidiane quasi in autonomia.

È una visione che porta il concetto di “assistente personale” molto oltre ciò che abbiamo visto finora con Siri, Google Assistant o Alexa. Ed è anche il motivo per cui il progetto appare tanto affascinante quanto inquietante.

Più l’AI conosce l’utente, più cresce il problema della privacy

Per funzionare davvero, uno smartphone del genere dovrebbe conoscere praticamente tutto della persona che lo utilizza. Abitudini quotidiane, cronologia degli spostamenti, preferenze, relazioni, calendario, messaggi, documenti, cronologia lavorativa e perfino comportamenti ricorrenti.

In altre parole: un livello di accesso ai dati personali mai visto prima nel mondo consumer.

Ed è qui che si giocherà la partita più delicata.

OpenAI dovrebbe convincere milioni di persone a delegare decisioni operative a un’intelligenza artificiale capace non soltanto di rispondere, ma di agire direttamente.

La questione non riguarda più soltanto la qualità dell’AI, ma il rapporto di fiducia tra esseri umani e macchine.

Potremmo essere davvero alla fine dell’era delle app

Per anni il settore tech ha cercato “la prossima rivoluzione dopo lo smartphone” immaginando visori, occhiali smart o dispositivi futuristici.

Paradossalmente, la vera rivoluzione potrebbe invece arrivare da qualcosa che assomiglia ancora a un telefono, ma smette completamente di funzionare come uno smartphone tradizionale.

Se il progetto di OpenAI dovesse concretizzarsi davvero, il cambiamento sarebbe enorme: non avremmo più telefoni pieni di applicazioni, ma sistemi intelligenti capaci di muoversi al posto nostro dentro il mondo digitale.

E a quel punto la domanda diventerebbe inevitabile: quando l’AI farà tutto per noi, lo smartphone sarà ancora uno strumento… oppure inizierà lentamente a comportarsi come una persona?