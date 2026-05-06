One UI 8.5 arriva sui nuovi Galaxy: cosa cambia per Fold 7, Flip 7 e S25 FE

Samsung sta iniziando a portare la One UI 8.5 su Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, con un aggiornamento che punta soprattutto su intelligenza artificiale e uso quotidiano.

Per chi possiede uno di questi modelli, non si tratta solo di un passaggio tecnico o di una normale manutenzione software. La nuova versione dell’interfaccia dovrebbe rendere alcune funzioni più immediate, migliorare l’esperienza sui pieghevoli e rafforzare gli strumenti Galaxy AI già diventati centrali negli smartphone più recenti del marchio.

Il rilascio interessa dispositivi molto diversi tra loro ma accomunati dalla stessa fascia alta. Il Galaxy S25 FE è il modello pensato per chi vuole molte funzioni premium a un prezzo più accessibile, mentre Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 rappresentano la parte più sperimentale della gamma Samsung. Per i pieghevoli, ogni aggiornamento conta anche sul piano pratico: schermo grande, display esterno, multitasking e continuità tra le varie modalità d’uso devono funzionare senza incertezze.

Le novità AI che si vedranno di più

Uno dei punti più interessanti riguarda Photo Assist, che con One UI 8.5 dovrebbe diventare più potente nella modifica e nella generazione di immagini. L’obiettivo è rendere più semplice intervenire sugli scatti direttamente dalla galleria, senza passare da app esterne o procedure troppo lunghe. Per l’utente comune questo può voler dire sistemare una foto, correggere un dettaglio, rendere più pulita una scena o ottenere un risultato più curato in meno passaggi.

Anche Bixby dovrebbe ricevere un aggiornamento importante grazie a una migliore comprensione del linguaggio naturale. In pratica, l’assistente dovrebbe interpretare richieste meno rigide e più vicine al modo in cui una persona parla davvero. È un passaggio importante, perché gli assistenti vocali sono utili solo quando riducono lo sforzo e non quando costringono l’utente a ricordare comandi precisi. Se la promessa verrà mantenuta, l’interazione potrebbe risultare più fluida nelle attività quotidiane.

Now Nudge e notifiche più contestuali

Tra le funzioni citate c’è anche Now Nudge, pensata per offrire suggerimenti e notifiche più legati al contesto. L’idea è mostrare informazioni utili in base a ciò che si sta facendo, alla posizione o al momento della giornata. È un tipo di funzione che può essere comodo, ma che dovrà trovare il giusto equilibrio: se ben dosata aiuta a non cercare manualmente alcune informazioni, se troppo invasiva rischia invece di diventare l’ennesima notifica da ignorare.

Per Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, la One UI 8.5 può avere un peso ancora più concreto. Su dispositivi pieghevoli, l’interfaccia deve adattarsi a schermi e posture diverse: aperto, chiuso, app affiancate, contenuti trascinati da una finestra all’altra, notifiche sul display esterno. Anche piccoli miglioramenti nella stabilità e nella gestione delle app possono rendere il telefono più naturale da usare.

La distribuzione è partita in modo progressivo e, come spesso accade con Samsung, i primi segnali arrivano dai beta tester in Corea del Sud. Solo dopo questa fase il pacchetto dovrebbe raggiungere gli utenti fuori dal programma beta e i mercati internazionali. Per l’Italia, quindi, conviene attendere la notifica ufficiale nelle impostazioni del telefono, evitando installazioni manuali non necessarie. Il quadro completo sarà più chiaro quando Samsung pubblicherà il changelog definitivo per ogni modello.