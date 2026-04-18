Instagram amplia il controllo sull’algoritmo: ora puoi influenzare anche i contenuti di Explore

Instagram prova a dare agli utenti un controllo più diretto su quello che vedono nell’app, estendendo lo strumento Your Algorithm anche alla sezione Explore e rendendo più semplice modificare i temi che influenzano i suggerimenti di contenuti.

La novità riguarda uno dei punti più delicati dell’esperienza su Instagram: le raccomandazioni. Da tempo la piattaforma costruisce buona parte della navigazione attorno a ciò che pensa possa interessare a ogni persona, soprattutto nei Reels e in Explore. Con questo aggiornamento, però, Meta prova a rendere il meccanismo un po’ meno invisibile, mostrando agli utenti quali argomenti l’algoritmo associa ai loro gusti e permettendo di intervenire in modo più esplicito.

Il sistema non è del tutto nuovo. Your Algorithm era stato introdotto inizialmente nei Reels, dove consente di vedere i temi che Instagram ritiene più vicini ai propri interessi e di regolarli per ricevere più o meno contenuti legati a determinati argomenti. Adesso la stessa logica arriva anche in Explore, cioè in uno degli spazi più usati per scoprire nuovi profili, video e post.

Come cambia Explore con il nuovo controllo

In pratica, gli utenti possono indicare con maggiore precisione che tipo di contenuti vogliono vedere di più o di meno. Instagram ha spiegato che il sistema è unico e condiviso: le modifiche fatte in Reels si riflettono anche su Explore, e vale anche il contrario. Questo significa che non si tratta di due algoritmi separati, ma di un insieme coordinato di suggerimenti che prova a leggere meglio le preferenze espresse dall’utente.

Tra gli elementi più pratici c’è anche la possibilità di intervenire più rapidamente tramite i topic presenti nella parte alta della pagina Explore. In questo modo il controllo non resta nascosto dentro un menu secondario, ma diventa più visibile e immediato durante l’uso normale dell’app. È un dettaglio importante, perché una funzione del genere rischia di restare marginale se richiede troppi passaggi o se pochi sanno dove trovarla.

Perché questa mossa conta

Negli ultimi anni molte persone hanno chiesto ai social più trasparenza e più strumenti per orientare i suggerimenti automatici. Instagram prova a rispondere in modo concreto, almeno in parte, offrendo una forma di personalizzazione più chiara rispetto al semplice “non mi interessa”. Non si arriva a un feed cronologico puro, ma si mette nelle mani dell’utente qualche leva in più per correggere quello che l’app sta capendo dei suoi interessi.

Resta però un dubbio pratico: quanti useranno davvero questa funzione in modo attivo. Spesso i social introducono opzioni pensate per aumentare il senso di controllo, ma nella vita quotidiana la maggior parte delle persone continua semplicemente a scorrere i contenuti senza intervenire sulle impostazioni. Anche per questo il successo della novità dipenderà molto da quanto sarà facile trovarla e usarla senza interrompere l’esperienza.

Instagram ha indicato che l’estensione di Your Algorithm in Explore è in distribuzione per tutti gli utenti in lingua inglese. Per chi usa spesso la piattaforma, è un piccolo cambiamento che potrebbe incidere parecchio: non tanto perché sostituisce la logica dell’algoritmo, ma perché prova a renderla un po’ meno opaca e un po’ più negoziabile.