Instagram cambia i messaggi privati: cosa succede alla crittografia e alla tua privacy

Una delle funzioni più utilizzate di Instagram potrebbe cambiare in modo significativo e la questione riguarda direttamente la privacy delle conversazioni che ogni giorno milioni di persone scambiano nei messaggi privati.

Secondo alcune segnalazioni emerse online, Meta starebbe eliminando la crittografia end-to-end per i messaggi diretti di Instagram. La modifica non è stata accompagnata da un annuncio ufficiale particolarmente evidente, ma è comparsa in un aggiornamento della documentazione nel Centro assistenza della piattaforma.

Il cambiamento riguarda una funzione che negli ultimi anni è diventata centrale nelle app di messaggistica: la protezione delle conversazioni attraverso sistemi che impediscono a chiunque, compresa la stessa azienda che gestisce il servizio, di leggere i contenuti dei messaggi.

Che cos’è la crittografia end-to-end

La crittografia end-to-end, spesso indicata con la sigla E2EE, è un sistema di sicurezza che protegge i messaggi durante l’invio e la ricezione.

Quando questa tecnologia è attiva, solo le persone che partecipano alla chat possono leggere i contenuti della conversazione. Nemmeno il gestore della piattaforma può accedere ai messaggi.

È lo stesso meccanismo utilizzato da molte applicazioni di messaggistica, come WhatsApp, per garantire che i contenuti rimangano privati.

Proprio per questo motivo l’eventuale rimozione della crittografia su Instagram ha sollevato interrogativi tra chi utilizza la piattaforma per scambiarsi messaggi personali, foto o video.

Cosa cambierebbe nei messaggi di Instagram

Con l’assenza della crittografia end-to-end, i messaggi inviati tramite Direct non sarebbero più protetti nello stesso modo.

Questo significherebbe che Meta potrebbe analizzare i contenuti delle conversazioni alla ricerca di materiale illegale o contenuti che violano le regole della piattaforma.

In alcune circostanze, le informazioni potrebbero anche essere fornite alle autorità su richiesta, nell’ambito di indagini o procedimenti legali.

La modifica sarebbe collegata anche alla crescente pressione da parte di diversi governi che chiedono maggiore accesso alle comunicazioni online per contrastare la diffusione di contenuti illegali, tra cui il materiale legato allo sfruttamento dei minori.

La questione sicurezza contro privacy

Il dibattito sulla crittografia non è nuovo. Da anni si confrontano due esigenze diverse: da una parte la tutela della privacy degli utenti, dall’altra la possibilità per le autorità di intervenire contro attività criminali che avvengono online.

Chi difende la crittografia sostiene che la protezione delle comunicazioni private sia un diritto fondamentale, soprattutto in un’epoca in cui gran parte della vita quotidiana passa attraverso chat e piattaforme digitali.

Dall’altra parte c’è chi ritiene che la crittografia totale renda più difficile individuare e fermare attività illegali che possono avvenire proprio dentro le conversazioni private.

Non tutte le app Meta cambiano

Anche se Instagram dovesse davvero abbandonare la crittografia nei messaggi diretti, altre piattaforme della stessa azienda continueranno a utilizzare sistemi di protezione avanzati.

Le conversazioni su WhatsApp e Messenger, per esempio, restano crittografate per impostazione predefinita.

Un caso diverso è quello di Threads, l’altra piattaforma social di Meta, dove i messaggi privati non sono mai stati protetti da crittografia end-to-end.

Perché molti utenti stanno facendo attenzione

Per molti utenti Instagram è un luogo dove si scambiano soprattutto contenuti leggeri: meme, video divertenti o messaggi veloci tra amici.

Ma quando si tratta di conversazioni più personali o informazioni sensibili, la questione della protezione dei messaggi diventa più rilevante.

Per questo alcuni utenti stanno iniziando a riflettere su quali piattaforme utilizzare per comunicazioni più private.

Instagram resterà probabilmente uno degli spazi principali per condividere contenuti e messaggi quotidiani, ma il modo in cui le piattaforme gestiscono la privacy digitale continua a essere un tema sempre più discusso.