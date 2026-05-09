Gmail diventa più personale: l’AI ora può scrivere email usando Drive e il tuo stile

Gmail sta rendendo la scrittura automatica delle email più personale, permettendo all’intelligenza artificiale di usare contesto, documenti e stile dell’utente.

La funzione Aiutami a scrivere non si limita più a generare una bozza partendo da poche parole inserite dall’utente. Con il nuovo aggiornamento, l’AI può collegarsi a Gmail e Google Drive in base alla richiesta, recuperare informazioni utili e inserirle direttamente nel testo della mail. Il risultato è una bozza meno generica, più vicina al contenuto reale che serve inviare e con meno bisogno di copiare dettagli da un’app all’altra.

La novità è pensata soprattutto per chi usa Gmail in ambito lavorativo, scolastico o organizzativo, dove le email non sono quasi mai messaggi isolati. Una risposta a un cliente, un aggiornamento su un progetto o una comunicazione a un gruppo possono richiedere riferimenti a documenti, conversazioni precedenti e materiali condivisi. In questi casi l’AI può aiutare a trasformare un semplice prompt in una mail più completa, usando il contesto già presente nell’account.

L’AI prova a scrivere come l’utente

L’altra novità riguarda il tono. Gmail può generare bozze che riprendono lo stile personale usato dall’utente nelle email precedenti. Questo significa che il testo dovrebbe risultare meno standardizzato e più coerente con il modo abituale di comunicare, evitando quella sensazione di messaggio troppo freddo o troppo artificiale che spesso accompagna le email generate automaticamente.

È un passaggio importante perché molte persone non hanno bisogno soltanto di una mail corretta, ma di una mail che sembri davvero scritta da loro. In un contesto professionale, il tono può fare la differenza: una risposta a un collega, una richiesta a un fornitore o un aggiornamento al proprio responsabile non hanno lo stesso registro. Se funziona bene, la personalizzazione può rendere Gemini in Gmail più utile nella routine quotidiana.

Meno copia e incolla tra Gmail e Drive

Il vantaggio più concreto riguarda il tempo perso a cercare informazioni. Oggi molte email nascono aprendo più schede: una conversazione precedente, un documento su Drive, un file condiviso, magari una bozza già preparata in un altro spazio. Con la contestualizzazione, Gmail può pescare parte di queste informazioni e inserirle nella bozza, riducendo il lavoro manuale di ricerca, copia, incolla e sistemazione del testo.

La funzione può essere utile per rispondere a richieste, inviare materiali, condividere aggiornamenti, chiedere feedback o preparare comunicazioni interne. Non va però vista come un pilota automatico: l’utente dovrà comunque controllare il contenuto, verificare che i riferimenti siano corretti e assicurarsi che il messaggio non includa dettagli fuori posto. Più l’AI entra nelle app personali, più diventa importante mantenere un controllo attento su privacy e accuratezza.

Disponibilità ancora non uguale per tutti

Il rollout è partito a maggio 2026 e può richiedere più di quindici giorni prima di essere visibile a tutti gli utenti abilitati. La funzione è prevista per diversi piani Google Workspace Business ed Enterprise, oltre che per alcuni piani Google AI e per Google AI Pro for Education. Questo significa che non tutti gli account Gmail la vedranno subito, soprattutto se si parla di account personali gratuiti o configurazioni aziendali con impostazioni amministrative più restrittive.

La direzione, però, è ormai chiara: Gmail sta diventando meno un semplice servizio di posta e più un assistente capace di leggere il contesto, proporre testi e adattarsi al modo in cui una persona comunica. Il punto sarà capire quanto questa comodità resterà sotto il controllo dell’utente e quanto, invece, renderà ancora più sottile il confine tra scrittura assistita e messaggi quasi interamente delegati all’AI.