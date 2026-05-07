Lo stato WhatsApp non scade più in 24 ore: la novità Meta è quella più controversa

WhatsApp sta introducendo una funzionalità molto attesa che cambierà il modo in cui gli utenti interagiscono con gli stati sull’app: la novità dell’archivio degli stati.

Fino ad oggi, gli stati pubblicati su WhatsApp scomparivano automaticamente dopo 24 ore. Ora, con l’aggiornamento in arrivo, questa funzione non sarà più esclusiva degli account Business, ma verrà estesa a tutti gli utenti. Grazie a questa nuova caratteristica, gli stati non spariranno più in modo temporaneo, ma verranno salvati in un archivio riservato, permettendo agli utenti di rivederli o addirittura ripubblicarli a loro piacimento.

Una novità che cambia le regole del gioco

L’archivio degli stati rappresenta una delle modifiche più significative nell’esperienza d’uso di WhatsApp. In passato, infatti, i contenuti pubblicati sotto forma di stato (foto, video o testi) venivano eliminati automaticamente dopo 24 ore. Con il nuovo aggiornamento, invece, gli stati resteranno accessibili per sempre, a meno che l’utente non decida di rimuoverli manualmente. Questa novità è stata scoperta grazie alla versione beta 2.26.18.1 di WhatsApp per Android, ed è al momento in fase di test. Questo suggerisce che Meta stia raccogliendo feedback per perfezionare la funzionalità prima del rilascio definitivo su larga scala.

La sezione riservata all’archivio degli stati è stata aggiunta nelle Impostazioni, sotto la voce Spazio e dati. Qui, l’utente può abilitare la funzione di salvataggio automatico degli stati, senza bisogno di ulteriori interventi manuali. Una volta attivata, la funzione garantirà che tutti gli stati vengano archiviati nel sistema, rendendoli consultabili in qualsiasi momento, anche dopo che i 30 giorni canonici sono trascorsi.

Una delle sorprese di questa novità è che l’archivio degli stati non sarà una funzionalità premium riservata agli utenti WhatsApp Plus. Contrariamente ad altre opzioni a pagamento, come gli sticker esclusivi o la possibilità di fissare chat in cima all’elenco, l’archivio degli stati sarà disponibile per tutti. Questo segna un cambiamento importante, in quanto Meta ha deciso di rendere questa funzionalità gratuita, senza fare distinzione tra utenti base e abbonati.

Il costo mensile per l’abbonamento Plus, che ammonta a 2,49 euro, offre comunque alcuni vantaggi esclusivi, come temi personalizzati, suonerie e icone, ma l’archivio degli stati rimarrà un servizio senza costi aggiuntivi.

Vantaggi e polemiche dell’aggiornamento WhatsApp

Da un lato, la possibilità di rivedere gli stati passati potrebbe essere vista come un grande vantaggio. Molti utenti apprezzano l’idea di non dover più perdere contenuti significativi o ricordi legati agli stati pubblicati. Tuttavia, dall’altro lato, questa modifica potrebbe sollevare delle preoccupazioni legate alla privacy. Poiché gli stati rimarranno salvati per sempre, alcuni utenti potrebbero sentirsi a disagio nel sapere che contenuti personali o privati potrebbero restare archiviati nel loro account, anche dopo tanto tempo.

Inoltre, la permanenza dei contenuti potrebbe portare a un accumulo di dati non necessari, con un possibile impatto sulla gestione della memoria dei dispositivi. Anche se l’archivio sarà accessibile solo dall’utente, alcuni potrebbero preferire che gli stati siano eliminati automaticamente dopo un certo periodo, mantenendo il controllo totale su ciò che resta archiviato.

Oltre all’archivio degli stati, WhatsApp sta testando altre funzionalità, come la possibilità di inviare messaggi autodistruggenti dopo la lettura, e miglioramenti sul backup delle conversazioni sui cloud. Alcuni cambiamenti, come la rimozione degli avatar, stanno già attirando l’attenzione degli utenti, visto che questi non sono mai riusciti a prendere piede come ci si aspettava. Con oltre 3 miliardi di utenti in tutto il mondo, Meta continua a rinnovare WhatsApp, cercando di rispondere alle esigenze di sicurezza, praticità e innovazione.