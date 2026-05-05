Instagram prova l’etichetta AI Creator: così cambiano profili, post e Reels

Instagram sta testando una nuova etichetta pensata per rendere più chiaro quando un creator pubblica spesso contenuti creati o modificati con l’intelligenza artificiale.

La novità si chiama AI Creator e punta a rendere più trasparente il rapporto tra chi pubblica e chi guarda, in un momento in cui immagini, video e Reels generati con strumenti AI sono sempre più difficili da distinguere a colpo d’occhio. Non si tratta però di un obbligo generale, almeno per ora: il test prevede un’etichetta facoltativa che i creator possono scegliere di mostrare sul proprio account.

La nuova indicazione dovrebbe comparire sia sul profilo sia accanto ai contenuti pubblicati, compresi post e Reels. L’obiettivo è far capire subito al pubblico che quell’account usa spesso strumenti di intelligenza artificiale per creare o modificare immagini e video. Rispetto ai badge più generici già presenti su Instagram, il messaggio sarebbe più esplicito e legato non solo al singolo contenuto, ma anche all’identità del creator.

Perché Instagram prova una nuova etichetta AI

Il punto centrale è la trasparenza. Su Instagram circolano sempre più contenuti realistici prodotti o ritoccati con l’intelligenza artificiale, e per l’utente non è sempre facile capire se sta guardando una foto reale, un video modificato o una scena generata quasi interamente da un software. Una dicitura più chiara può aiutare a leggere meglio ciò che appare nel feed, soprattutto quando il contenuto riguarda persone, luoghi, prodotti o situazioni molto credibili.

La scelta di intervenire a livello di account è interessante perché sposta l’attenzione dal singolo post al comportamento abituale del creator. Se un profilo usa regolarmente strumenti di AI generativa, l’etichetta permette di segnalarlo in modo stabile, senza dover dipendere soltanto dal riconoscimento automatico dei contenuti. È una soluzione più semplice da capire, ma anche più delicata, perché per ora si basa sulla scelta volontaria di chi pubblica.

Il limite è che l’etichetta resta facoltativa

Il fatto che AI Creator sia una funzione opzionale è il dettaglio più importante. Chi vuole essere trasparente potrà attivarla, ma chi usa l’intelligenza artificiale senza volerlo dichiarare potrebbe continuare a non farlo, oppure limitarsi ai badge meno evidenti già previsti dalla piattaforma. Questo significa che l’etichetta può migliorare la chiarezza, ma non risolve da sola il problema dei contenuti artificiali difficili da riconoscere.

Instagram ha già sperimentato avvisi e badge legati all’uso dell’AI, ma la gestione non è sempre semplice. I sistemi automatici possono sbagliare, alcune immagini possono perdere metadati durante il caricamento e non tutti gli strumenti lasciano tracce facili da leggere. Per questo una dichiarazione esplicita da parte del creator può essere utile, ma resta solo una parte di un controllo più ampio e ancora imperfetto.

Cosa cambia per utenti e creator

Per gli utenti, la nuova etichetta può diventare un segnale immediato per interpretare meglio ciò che vedono. Non significa che un contenuto sia falso o ingannevole, ma indica che dietro quel profilo c’è un uso frequente di strumenti AI. La differenza è importante: l’intelligenza artificiale può essere usata per creare illustrazioni, correggere immagini, generare sfondi o costruire personaggi digitali, ma il pubblico deve poterlo capire senza dover indovinare.

Per i creator, invece, la funzione può diventare anche un modo per dichiarare apertamente il proprio stile. Instagram sostiene che l’etichetta non dovrebbe influire sulla distribuzione dei contenuti o sul funzionamento dell’account, ma sarà interessante capire come verrà percepita dal pubblico. Alcuni potrebbero considerarla un segno di correttezza, altri potrebbero guardare con maggiore sospetto i profili che la mostrano.

Il test di AI Creator racconta una direzione ormai chiara: le piattaforme social devono trovare un equilibrio tra creatività, automazione e fiducia. Instagram non sta eliminando i contenuti generati con intelligenza artificiale, ma sta provando a renderli più riconoscibili. Il vero nodo sarà capire se una semplice etichetta volontaria basterà, oppure se in futuro serviranno regole più precise e obblighi più estesi.