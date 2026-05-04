Un ragazzo riesce in un'impresa grandiosa: nel garage ha costruito la RAM interamente da solo

4Costruire una RAM in casa sembra una di quelle frasi che si dicono per fare ironia sul fai-da-te spinto. Invece è successo davvero, documentato in un video diventato rapidamente virale nella community degli appassionati di hardware e semiconduttori. L’autore dell’impresa è uno youtuber conosciuto come Dr.Semiconductor, che nel suo canale è già noto per esperimenti tecnici estremi ma che con questo progetto ha superato qualsiasi cosa avesse fatto in precedenza. Il risultato non è commercializzabile, non è scalabile e non rappresenta una minaccia per Samsung, SK Hynix o Micron — i tre colossi che controllano la stragrande maggioranza della produzione mondiale di memorie. Ma dimostra qualcosa di preciso e tutt’altro che banale: alcune delle fasi fondamentali della fabbricazione dei semiconduttori si possono replicare su scala ridotta, con risultati reali e misurabili.

Da capannone a cleanroom di classe 100

Il punto di partenza non era un laboratorio universitario né un’azienda. Era un capannone da giardino, esattamente il tipo di struttura che di solito ospita attrezzi da giardinaggio e biciclette abbandonate. Dr.Semiconductor lo ha trasformato in una cleanroom di classe 100, ovvero un ambiente controllato in cui il numero di particelle di polvere per metro cubo è abbassato a livelli sufficienti per lavorare con materiali sensibili come il silicio. Questa fase preliminare — documentata in un episodio precedente del canale — era il requisito essenziale per tutto quello che sarebbe venuto dopo. Senza un ambiente pulito, qualsiasi tentativo di lavorare a scala micrometrica produce risultati inutilizzabili.

La costruzione di una cleanroom domestica è già di per sé un progetto impegnativo, che richiede filtri HEPA, pressione positiva dell’aria, tute apposite e protocolli di accesso rigidi. Il fatto che Dr.Semiconductor l’abbia realizzata in un capannone comune rende il resto della storia ancora più significativo.

Come funziona la RAM e perché è difficile da costruire

Per capire l’impresa, serve capire cosa si stava cercando di replicare. La memoria RAM dinamica — la DRAM — è composta da enormi matrici di celle elementari, ciascuna formata da un condensatore e un transistor. Il condensatore immagazzina il dato come carica elettrica, il transistor controlla l’accesso a quella carica. Ogni cella occupa uno spazio dell’ordine dei nanometri nelle produzioni industriali moderne, dove i processi di fabbricazione avvengono in ambienti ultra-sterili con macchinari che costano centinaia di milioni di euro e tolleranze misurate in frazioni di atomo.

Replicare questo in un capannone significa accettare fin dall’inizio che la scala sarà completamente diversa: non nanometri, ma micrometri — mille volte più grandi. Non milioni di celle per millimetro quadrato, ma poche celle funzionanti. Non un modulo da collegare a un PC, ma strutture verificabili con strumenti specializzati. Il punto non è la quantità: è dimostrare che il principio fisico funziona anche quando viene riprodotto artigianalmente.

Il processo: fotolitografia, acido fluoridrico e piranha solution

Le fasi del lavoro di Dr.Semiconductor ricalcano — su scala ridotta — i processi reali della fabbricazione industriale. Si parte dal silicio, che viene reso conduttivo attraverso un processo di drogaggio controllato. Seguono trattamenti termici che stabilizzano il materiale e preparano la superficie per le fasi successive. La parte più delicata è la fotolitografia: una tecnica che usa la luce per trasferire un pattern su uno strato fotosensibile depositato sul substrato, definendo così le strutture geometriche delle celle.

Per rimuovere i materiali in eccesso e incidere il silicio con la precisione necessaria, Dr.Semiconductor ha utilizzato reagenti chimici aggressivi tra cui l’acido fluoridrico — pericoloso e difficile da maneggiare anche in laboratori professionali — e la cosiddetta piranha solution, una miscela di acido solforico e perossido di idrogeno usata per pulire le superfici di silicio da residui organici. L’uso di questi composti in un ambiente domestico richiede precauzioni straordinarie e una conoscenza tecnica che va ben oltre l’elettronica hobbistica.

Il risultato: 12 pF di capacità e sonde micromanipolatrici

Le celle DRAM ottenute al termine del processo sono funzionanti ma troppo piccole per essere collegate con fili convenzionali. Per testarle, Dr.Semiconductor ha utilizzato sonde micromanipolatrici, strumenti di precisione che permettono di entrare in contatto elettrico con strutture di dimensioni micrometriche senza danneggiarle. I valori registrati indicano una capacità di circa 12 picofarad per cella — un dato che, nel contesto di un esperimento hobbistico senza macchinari industriali, il creator considera un compromesso accettabile e rappresentativo del principio fisico di funzionamento.

Il video è diventato un riferimento nella community degli appassionati di semiconduttori non solo per il risultato tecnico, ma per la qualità della documentazione: ogni fase è spiegata con rigore, i problemi incontrati vengono mostrati senza nasconderli, e il livello di dettaglio è sufficiente per chiunque voglia capire davvero cosa succede dentro un chip di memoria. Per il futuro, Dr.Semiconductor ha dichiarato l’intenzione di realizzare un array di celle molto più grande, con l’obiettivo ambizioso di arrivare a una configurazione effettivamente collegabile a un computer.

Il contesto: RAM cara, oligopolio globale e un mercato sotto pressione

L’esperimento arriva in un momento in cui il mercato delle memorie è sotto pressione. I prezzi della RAM DDR5 sono aumentati sensibilmente dalla fine del 2025, spinti dalla domanda crescente dei data center legata all’intelligenza artificiale, che compete con il mercato consumer per la produzione disponibile. In questo scenario, l’idea di costruirsi la RAM in casa non è solo un esercizio intellettuale: è anche una risposta provocatoria — e divertente — a un mercato dominato da pochissimi attori globali. Nessuno si farà davvero la RAM nel garage. Ma capire come viene fatta cambia il modo in cui si guarda a ogni modulo che si infila in una scheda madre.