ByteDance guarda alla medicina: l’AI dell’azienda dietro TikTok punta ai farmaci

ByteDance, l’azienda che ha costruito il motore di raccomandazione di TikTok, sta ora usando l’intelligenza artificiale per affrontare uno dei campi più complessi in assoluto: la scoperta di nuovi farmaci.

Il suo laboratorio Anew Labs ha mostrato i primi risultati pubblici su una molecola progettata con AI contro IL-17, una proteina coinvolta in diverse malattie autoimmuni. È una novità che colpisce perché segna l’ingresso sempre più concreto delle grandi aziende tecnologiche in un settore dove ricerca, tempo e costi sono enormi.

Il cuore della notizia non è che ByteDance abbia già trovato una cura pronta all’uso, ma che stia provando a usare la propria esperienza nell’AI generativa per accelerare un lavoro che l’industria farmaceutica considera da decenni estremamente difficile. Nel caso mostrato da Anew Labs, l’obiettivo è una interazione tra proteine spesso giudicata “non aggredibile” con le classiche piccole molecole. Se un approccio del genere funzionasse davvero, potrebbe aprire una strada nuova in un’area molto complessa della medicina.

Dall’algoritmo di TikTok alla ricerca sui farmaci

Il passaggio può sembrare sorprendente, ma ha una sua logica. I modelli che alimentano sistemi come TikTok sono progettati per analizzare enormi quantità di dati, riconoscere schemi e prevedere risultati. Nel caso dei farmaci, il problema cambia completamente sul piano scientifico, ma resta simile nella struttura: bisogna esplorare combinazioni vastissime e trovare quelle che potrebbero generare una risposta utile dentro il corpo umano.

Per questo ByteDance ha creato Anew Labs, una divisione che lavora tra Cina, Singapore e Stati Uniti. Secondo quanto emerso, il gruppo ha anche sviluppato AnewOmni, un sistema generativo addestrato su milioni di complessi biomolecolari. L’idea è usare l’AI non solo per analizzare dati esistenti, ma per progettare nuove molecole candidate, riducendo tempi e tentativi necessari nelle prime fasi della ricerca.

La promessa è forte, ma il traguardo è ancora lontano

Il caso presentato da Anew Labs riguarda una molecola contro IL-17, bersaglio collegato a patologie come psoriasi, artrite reumatoide e spondilite anchilosante. Oggi molte terapie efficaci in quest’area sono biologici iniettabili, spesso costosi e non sempre semplici da gestire per i pazienti. L’ambizione di progettare una piccola molecola orale capace di ottenere risultati simili sarebbe quindi molto rilevante sul piano clinico e commerciale.

Ma è qui che serve prudenza. I risultati mostrati finora sono preclinici, cioè ottenuti prima delle sperimentazioni cliniche sui pazienti. Nel settore farmaceutico questa distanza conta moltissimo: una molecola promettente in laboratorio può fallire più avanti per efficacia insufficiente, sicurezza, tollerabilità o altri limiti che emergono solo con studi molto più avanzati. L’AI può accelerare la fase iniziale, ma non elimina la complessità biologica reale.

Perché questa notizia conta davvero

La vera importanza del caso ByteDance sta nel segnale che manda al settore. Le grandi aziende tecnologiche non stanno più guardando alla biologia come a un’area lontana, ma come a uno dei campi dove l’AI può avere l’impatto più grande. DeepMind, Insilico Medicine, Nvidia e altre realtà si muovono già in questa direzione, e l’ingresso di ByteDance rende la corsa ancora più intensa.

Per il pubblico, la notizia va letta così: non come una promessa di cura imminente, ma come il segno che l’intelligenza artificiale sta uscendo sempre di più dai confini dei chatbot e dei social per entrare in settori dove potrebbe avere conseguenze molto concrete. Se un giorno questi modelli riusciranno davvero a rendere più rapida, meno costosa e più efficace la ricerca sui farmaci, l’impatto sarà molto più grande di qualsiasi algoritmo che oggi decide quale video mostrare sullo schermo.