Ask.com chiude per sempre: addio al motore di ricerca che parlava prima dell’AI

Ask.com ha chiuso ufficialmente il 1° maggio 2026, mettendo fine a uno dei nomi più riconoscibili della prima era dei motori di ricerca.

Per molti utenti il ricordo resta legato ad Ask Jeeves, il servizio con il maggiordomo digitale che invitava a scrivere domande complete invece di semplici parole chiave. Oggi quel modello sembra quasi normale, ma alla fine degli anni Novanta rappresentava un modo diverso di immaginare il rapporto tra persone e web.

La decisione arriva da IAC, la società che aveva acquisito Ask Jeeves nel 2005 e che ora ha scelto di uscire dal business della ricerca. Sul sito compare un messaggio di addio in cui l’azienda ringrazia utenti, ingegneri e team che hanno lavorato al progetto, chiudendo con un riferimento al vecchio personaggio: lo spirito di Jeeves, almeno nella memoria di Internet, resta.

Perché Ask Jeeves era diverso dagli altri motori

Ask Jeeves nacque in un web molto diverso da quello attuale. Google non era ancora il centro della ricerca online, Yahoo era una porta d’ingresso enorme alla rete e molti utenti stavano ancora imparando come cercare informazioni. In quel contesto, Ask Jeeves provava a fare qualcosa di particolare: permettere alle persone di scrivere domande in linguaggio naturale, come se si stessero rivolgendo a qualcuno.

Il maggiordomo Jeeves non era soltanto una mascotte simpatica. Era il simbolo di un’idea precisa: rendere la ricerca meno tecnica e più vicina al modo in cui le persone formulano davvero i dubbi. Invece di inserire due o tre parole chiave, si poteva chiedere una cosa intera. È un approccio che oggi sembra familiare perché chatbot e assistenti AI funzionano proprio intorno a domande, risposte e conversazioni.

Da Ask Jeeves ad Ask.com

Nel 2006 il marchio cambiò pelle e il nome Jeeves venne progressivamente messo da parte. Ask Jeeves diventò Ask.com, cercando di presentarsi come un motore più moderno e meno legato all’immagine del maggiordomo. La scelta però arrivò in una fase in cui Google aveva già conquistato una posizione dominante, rendendo sempre più difficile per i concorrenti mantenere visibilità e rilevanza.

Negli anni successivi Ask.com ridimensionò il proprio ruolo nella ricerca tradizionale, spostandosi sempre più verso contenuti e risposte strutturate. Nonostante questo, il nome è rimasto nella memoria di chi ha vissuto il primo Internet commerciale, insieme ad altri servizi ormai scomparsi o trasformati, da AltaVista ad AOL, fino ai vecchi portali che per anni hanno rappresentato l’ingresso principale alla rete.

Un addio che arriva nell’era delle risposte AI

La chiusura di Ask.com ha un sapore particolare perché arriva proprio mentre il web sta tornando verso un modello basato sulle risposte dirette. ChatGPT, Gemini, Perplexity e gli altri assistenti AI hanno riportato al centro l’idea di fare domande complete e ricevere una sintesi pronta, invece di navigare tra pagine di risultati. In un certo senso, Ask Jeeves aveva intuito molto presto quella direzione, anche se la tecnologia dell’epoca non poteva sostenerla come oggi.

Questo non significa che Ask.com fosse un antenato diretto dei moderni sistemi AI, ma il collegamento culturale è evidente. Il servizio cercava di rendere la ricerca più conversazionale quando Internet era ancora dominato da directory, portali e link blu. La differenza è che oggi i modelli linguistici possono generare risposte articolate, mentre allora il sistema doveva muoversi entro limiti tecnici molto più stretti.

L’addio ad Ask.com chiude quindi un pezzo della storia del web, ma racconta anche quanto sia cambiato il modo in cui cerchiamo informazioni. Per anni l’obiettivo è stato trovare la pagina giusta; ora sempre più piattaforme provano a dare direttamente la risposta. Jeeves esce di scena proprio nel momento in cui la sua intuizione più riconoscibile, fare domande al computer come a una persona, è diventata il nuovo centro della ricerca online.