Il lusso segreto di Stefano De Martino: ecco il dispositivo da 4.000 euro che sta facendo impazzire gli appassionati di tecnologia

L’ultima installazione audio condivisa da Stefano De Martino non è passata inosservata, trasformandosi rapidamente in un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati di tecnologia e design minimalista.

Il setup domestico, apparso nelle sue storie instagram e scelto dal conduttore, unisce un giradischi all’avanguardia a un diffusore da parete, fondendo prestazioni acustiche di alto livello e un’estetica ricercata che si inserisce perfettamente nell’architettura degli interni.

Miniot Wheel 3 e DALI Opticon: l’ingegneria del suono

Il protagonista indiscusso della configurazione è il Miniot Wheel 3, un dispositivo che rivoluziona completamente l’approccio alla riproduzione del vinile. A una prima occhiata, il sistema appare come un disco fluttuante privo di elementi meccanici esterni. In realtà, l’ingegneria sofisticata nasconde il braccio e la testina sotto la base circolare, sfruttando un sistema di lettura ottica di precisione che riduce l’attrito e preserva la durata del supporto.

Grazie al suo motore a trazione diretta, il giradischi può operare in qualsiasi angolazione, compresa la singolare posizione verticale scelta dal conduttore per la sua parete, che dona all’angolo d’ascolto un’identità visiva molto simile a quella di un’opera d’arte contemporanea.

Ad affiancare questo elemento troviamo il diffusore DALI Opticon LCR MK2, un sistema sviluppato specificamente per essere montato su superfici verticali senza rinunciare a una resa acustica di qualità superiore. Nonostante il profilo ultrasottile di appena 12,8 cm, il diffusore integra un tweeter ibrido, che unisce una cupola morbida a un nastro per riprodurre frequenze acute nitide e prive di distorsioni, e un driver in fibra di legno progettato per ridurre le risonanze interne e garantire bassi profondi e controllati. La flessibilità di questa componente è esaltata dal tweeter ruotabile, che permette di orientare il suono in base all’ambiente.

A chiudere la composizione visiva e a dare un ulteriore tocco di classe all’angolo, compare la copertina di Morricone Segreto Songbook, una raffinata selezione di brani inediti. L’intero sistema, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 4.000 euro, si configura non solo come un impianto di ascolto, ma come una vera e propria dichiarazione di stile che celebra il perfetto connubio tra ingegneria hi-fi e modernità.