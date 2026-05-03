Android Auto prepara i widget: la novità sembra ormai molto più vicina

Google continua a lavorare ai widget per Android Auto e gli ultimi sviluppi fanno pensare che una delle novità più richieste dagli utenti sia ormai più vicina del previsto.

La piattaforma per l’auto è diventata sempre più centrale nella strategia di Google, che negli ultimi mesi ha accelerato con aggiornamenti visibili e miglioramenti meno appariscenti ma importanti. Tra questi, il supporto ai widget è uno dei cambiamenti che potrebbero incidere di più sull’esperienza quotidiana.

Le nuove tracce emerse nelle ultime versioni dell’app mostrano un progetto più maturo rispetto ai primi test visti in passato. La funzione, che in precedenza veniva indicata internamente con il nome in codice Earth, ora compare con un nome molto più diretto: Car widgets. È un dettaglio che conta, perché quando Google smette di usare un codename tecnico e adotta una definizione più chiara, spesso significa che una funzione sta entrando in una fase più avanzata dello sviluppo.

Un’interfaccia più ordinata e più simile ad Android

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l’interfaccia. I nuovi test mostrano un selettore dei widget che ricorda molto quello già usato sugli smartphone Android: c’è una sezione con i widget in evidenza, una ricerca interna e un elenco completo delle opzioni disponibili. Se l’utente tocca una proposta, si apre anche un’anteprima, rendendo tutto più comprensibile e meno sperimentale rispetto alle versioni viste in precedenza.

Questo conta perché Android Auto non può permettersi un sistema confuso. In auto servono elementi leggibili, rapidi e immediati, con il minor numero possibile di passaggi. Se Google riuscirà a portare i widget in modo davvero pulito, gli utenti potrebbero avere accesso più rapido a informazioni come calendario, meteo, promemoria, musica o altri contenuti utili, senza dover saltare continuamente da un’app all’altra. In questo senso, i Car widgets potrebbero rendere Android Auto più personale e più vicino alle esigenze di chi guida ogni giorno.

Non ci sono ancora date ufficiali

La prudenza, però, resta necessaria. Le informazioni arrivate finora provengono da analisi del codice e da versioni non definitive dell’app, quindi non equivalgono a un annuncio ufficiale. Questo significa che la funzione può ancora cambiare, slittare o arrivare in una forma diversa da quella vista nelle build attuali. Google non ha ancora comunicato una data di rilascio pubblica per i widget su Android Auto.

Accanto ai widget, emergono anche segnali su altre piccole novità visive, come un ritocco alle icone del meteo e un’interfaccia più rifinita nel complesso. Sono elementi che fanno pensare a un aggiornamento più ampio, non a una singola aggiunta isolata. Quando Google lavora contemporaneamente su navigazione, grafica e struttura delle schermate, spesso l’obiettivo è presentare un’esperienza più coerente e non solo una funzione in più.

Perché i widget possono cambiare davvero Android Auto

Il punto forte di questa novità è che non riguarda soltanto l’estetica. I widget possono cambiare il modo in cui si usa Android Auto, perché spostano più informazioni utili direttamente sulla schermata principale del veicolo. In pratica, il sistema potrebbe diventare meno rigido e più flessibile, adattandosi meglio alle abitudini del singolo utente invece di limitarsi a una struttura uguale per tutti.

Per chi usa Android Auto ogni giorno, la differenza sarebbe concreta: meno tocchi, meno passaggi e una visione più immediata di ciò che serve davvero durante il viaggio. Proprio per questo la novità è così attesa. Al momento manca ancora l’ultimo passo, cioè il rilascio ufficiale, ma gli indizi più recenti mostrano che Google non ha accantonato il progetto. Anzi, i progressi fanno pensare che il debutto sia molto più vicino di quanto sembrasse qualche mese fa.