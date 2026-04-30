YouTube sblocca una funzione attesa da anni: il video resta aperto mentre usi altre app

YouTube sta portando gratis la modalità Picture-in-Picture su Android e iPhone, una novità che rende molto più semplice guardare un video mentre si usano altre app.

Per molti utenti era una funzione rimasta a lungo legata all’abbonamento Premium, ma ora la piattaforma ha avviato l’estensione globale anche agli account gratuiti. Il cambiamento riguarda soprattutto chi usa spesso lo smartphone per seguire tutorial, interviste, videopodcast o contenuti lunghi senza restare bloccato dentro l’app.

La modalità Picture-in-Picture, spesso indicata come PiP, permette di ridurre il video in una piccola finestra mobile. In questo modo si può continuare a guardare YouTube mentre si risponde a un messaggio, si controlla una mail, si consulta una mappa o si apre un’altra applicazione. È una funzione apparentemente semplice, ma molto utile nella vita quotidiana.

Come funziona il PiP gratuito di YouTube

Una volta attiva, la funzione entra in gioco quando si sta guardando un video compatibile e si torna alla schermata Home del telefono. Il contenuto resta visibile in una finestra flottante, che può essere spostata sullo schermo e ridimensionata in base alle esigenze. Su Android e iOS il comportamento può variare leggermente a seconda del dispositivo, ma l’idea resta la stessa: non interrompere la visione quando si passa ad altro.

Per usare il PiP può essere necessario controllare le impostazioni dell’app YouTube e verificare che l’opzione sia abilitata. Il rollout, però, è graduale: questo significa che alcuni utenti potrebbero vedere la novità subito, mentre altri dovranno attendere ancora qualche settimana o mese prima di trovarla disponibile sul proprio account.

Il limite principale: niente musica gratis in PiP

La novità non elimina tutte le differenze con YouTube Premium. Gli account gratuiti potranno usare il Picture-in-Picture per i contenuti lunghi non musicali, quindi video come guide, recensioni, spiegazioni, dirette salvate o podcast video. I contenuti musicali restano invece esclusi dalla funzione gratuita.

Questa distinzione è importante perché evita equivoci. Chi sperava di usare YouTube come alternativa gratuita allo streaming musicale in background non troverà qui la soluzione. La riproduzione della musica in PiP e in background resta uno dei vantaggi riservati agli abbonati Premium, insieme ad altre funzioni come l’assenza di annunci e i download offline.

Perché cambia l’uso quotidiano dello smartphone

Il vantaggio più concreto riguarda il multitasking. Chi segue una ricetta può tenere il video aperto mentre controlla gli ingredienti, chi guarda un tutorial può leggere un messaggio senza perdere il passaggio mostrato, chi segue una conferenza può continuare l’ascolto visivo mentre consulta un documento.

È una piccola apertura, ma rende l’esperienza su YouTube più vicina al modo in cui molte persone usano davvero lo smartphone: passando continuamente da un’app all’altra. Il PiP gratuito non sostituisce Premium e non libera tutti i contenuti, ma porta a tutti una funzione pratica che finora, in molti Paesi, era rimasta dietro un abbonamento.