TikTok sfida Whatsapp: arrivano le chat di gruppo e i feed riservati

Ogni piattaforma cerca di trattenere utenti e attenzione il più a lungo possibile, e ora TikTok prova a cambiare passo. La nuova funzione “Campus Hub” non è un semplice aggiornamento, ma un tentativo concreto di riportare al centro le relazioni reali, quelle che nascono nei luoghi fisici e continuano online.

Il progetto parte da un presupposto chiaro: l’università resta uno degli ambienti più dinamici in termini di connessioni sociali. TikTok ha già introdotto nei mesi scorsi un sistema di verifica degli studenti, sviluppato insieme a UNiDAYS, che permette agli utenti di associare il proprio profilo a un campus.

La novità TikTok

Da qui nasce l’idea di costruire uno spazio dedicato, accessibile solo a chi appartiene a quella comunità. Dentro questo hub prendono forma strumenti che vanno oltre il classico intrattenimento.

Le chat di gruppo, che possono arrivare fino a 300 partecipanti, puntano a sostituire gradualmente piattaforme utilizzate da anni per l’organizzazione universitaria.

Non è difficile immaginare conversazioni su esami, progetti o eventi che migrano da altri servizi verso un ambiente più integrato. È una mossa diretta, quasi aggressiva, nei confronti di app come Discord o Messenger.

Accanto alle chat, c’è il feed dedicato. Non un flusso generico, ma una selezione di contenuti legati alla vita del campus: video pubblicati da altri studenti, aggiornamenti, micro-tendenze locali.

In questo modo TikTok prova a rendere l’esperienza meno dispersiva e più ancorata alla quotidianità. Non più solo contenuti globali, ma storie che riguardano chi si incontra ogni giorno nei corridoi dell’università.

Dietro questa evoluzione si legge una strategia precisa. La piattaforma vuole uscire dal ruolo di spazio per il consumo rapido di video e diventare un luogo dove le persone restano, parlano, organizzano. Un passaggio delicato, perché richiede un cambio di abitudini da parte degli utenti.

Il riferimento ai primi anni di Facebook è inevitabile. Anche lì tutto partiva dai campus, con un’identità forte e ben definita. La differenza è che oggi il pubblico è già distribuito su più piattaforme, e convincerlo a concentrare le interazioni in un unico spazio è molto più complesso.

Nel frattempo anche Instagram si muove nella stessa direzione, introducendo funzioni simili per identificare gli studenti e favorire connessioni mirate. È il segnale che la competizione non riguarda più solo i contenuti virali, ma la capacità di costruire comunità riconoscibili e attive.

Una sfida per il social

Il vero nodo sarà capire quanto queste funzioni entreranno davvero nella routine degli studenti. Le chat universitarie funzionano solo se diventano uno strumento quotidiano, non un’opzione secondaria. Lo stesso vale per il feed: deve essere utile, non solo interessante.

TikTok, questa volta, non punta solo a intrattenere. Sta provando a inserirsi in uno spazio più profondo, quello delle relazioni quotidiane. Se riuscirà a farlo, cambierà il modo in cui viene percepita. In caso contrario, resterà un tentativo ben costruito, ma destinato a rimanere ai margini delle abitudini reali.