Instagram valuta di lanciare Reels come app autonoma: TikTok sotto pressione

Instagram ha annunciato una mossa strategica che potrebbe ridefinire il panorama dei social media: lo scorporo di Reels in un’app autonoma. L’obiettivo? Conquistare il mercato dei video brevi, proprio mentre TikTok si trova sotto pressione a causa di possibili restrizioni negli Stati Uniti. La notizia, riportata da The Information, rappresenta un passo significativo per Meta nel competitivo settore dei contenuti digitali.

La decisione è stata discussa durante una riunione interna guidata da Adam Mosseri, responsabile di Instagram, anche se l’azienda non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali. Questo sviluppo arriva in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, con TikTok accusata di attività di spionaggio e manipolazione dell’opinione pubblica.

Con oltre 170 milioni di utenti negli USA, TikTok è nel mirino dell’amministrazione Biden, che valuta misure drastiche come un divieto totale o una vendita forzata della piattaforma. Questo scenario ha aperto nuove opportunità per i concorrenti, nonostante i precedenti tentativi di Meta, come l’app Lasso del 2018, non abbiano avuto successo.

Il settore dei video brevi è ormai affollato, con piattaforme come YouTube Shorts e Tubi Scenes che cercano di emulare il successo di TikTok. Tuttavia, nessuna di queste è riuscita a replicare l’efficacia dell’algoritmo e l’enorme seguito della piattaforma cinese.

La scelta di trasformare Reels in un’app autonoma potrebbe rappresentare una svolta, soprattutto se TikTok dovesse affrontare restrizioni nel mercato americano. Questa strategia consentirebbe inoltre a Instagram di concentrarsi sulla propria offerta principale, dando al formato dei video brevi un’identità unica e attirando creator e utenti alla ricerca di alternative.

Il successo di questa operazione dipenderà dalla capacità di Meta di distinguersi dalla concorrenza e offrire un’esperienza utente coinvolgente, in un ecosistema di social media in costante evoluzione.