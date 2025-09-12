iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air: tutti i modelli ORA in preordine Amazon

Leda De Michelis
Pubblicato il 12 set 2025
L’attesa è finita: Apple ha aperto ufficialmente i preordini dei nuovi iPhone 17! La nuova gamma è finalmente disponibile su Amazon in tutte le varianti — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e l’inedito iPhone Air — con consegne al via dal 19 settembre. Un’occasione imperdibile per chi vuole assicurarsi subito l’ultimo gioiello di Cupertino, evitando lunghe attese e ricevendo il proprio dispositivo direttamente a casa il giorno del lancio.

Di seguito tutti i link:

 

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia

979,00
Vedi l'offerta
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Nero siderale

1.239,00
Vedi l'offerta
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

1.339,00
Vedi l'offerta
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

0,00
Vedi l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

