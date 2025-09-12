iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air: tutti i modelli ORA in preordine Amazon

L’attesa è finita: Apple ha aperto ufficialmente i preordini dei nuovi iPhone 17! La nuova gamma è finalmente disponibile su Amazon in tutte le varianti — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e l’inedito iPhone Air — con consegne al via dal 19 settembre. Un’occasione imperdibile per chi vuole assicurarsi subito l’ultimo gioiello di Cupertino, evitando lunghe attese e ricevendo il proprio dispositivo direttamente a casa il giorno del lancio.

Di seguito tutti i link:

Se vuoi aggiornamenti su Apple inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati