iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air: tutti i modelli ORA in preordine Amazon

L’attesa è finita: Apple ha aperto ufficialmente i preordini dei nuovi iPhone 17! La nuova gamma è finalmente disponibile su Amazon in tutte le varianti — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e l’inedito iPhone Air — con consegne al via dal 19 settembre. Un’occasione imperdibile per chi vuole assicurarsi subito l’ultimo gioiello di Cupertino, evitando lunghe attese e ricevendo il proprio dispositivo direttamente a casa il giorno del lancio.
Di seguito tutti i link:
- iPhone 17 da 256 GB a 979 euro (Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco, Nero);
- iPhone 17 da 512 GB a 1.229 euro (Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco, Nero).
- iPhone Air da 256 GB a 1.239 euro (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale);
- iPhone Air da 512 GB a 1.489 euro (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale);
- iPhone Air da 1 TB a 1.739 euro (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale).
- iPhone 17 Pro da 256 GB a 1.339 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 512 GB a 1.589 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 1 TB a 1.839 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo).
- iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 1.489 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 512 GB a 1.739 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 1 TB a 1.989 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 2 TB a 2.489 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo).
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Nero siderale
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
Se vuoi aggiornamenti su Apple inserisci la tua email nel box qui sotto: