iPhone 17 Pro svelato: design rivoluzionato, ritorno all’alluminio e nuova fotocamera

iPhone 17 Pro è destinato a riscrivere le regole del settore. Insieme al modello standard e all’inedito iPhone Air, la casa di Cupertino ha rilanciato la sua visione di innovazione, introducendo elementi inediti che puntano a ridefinire il concetto di smartphone premium.

Il primo aspetto che colpisce è la scelta di un ritorno alle origini con una scocca realizzata in alluminio. Questa soluzione, tanto attesa dagli utenti affezionati al brand, coniuga leggerezza e resistenza, offrendo una sensazione al tatto che richiama la tradizione Apple ma con uno sguardo rivolto al futuro. La decisione di abbandonare materiali più pesanti non è solo una questione di stile, ma rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti: proporre un dispositivo maneggevole senza rinunciare alla solidità.

Al cuore del nuovo flagship batte il A19 Pro chip, una piattaforma hardware di ultima generazione progettata per offrire prestazioni di altissimo livello. Questo processore, frutto di anni di ricerca e sviluppo, promette una gestione fluida anche delle applicazioni più esigenti, dal gaming al multitasking avanzato, mantenendo sotto controllo i consumi energetici. L’esperienza d’uso viene così portata su un piano superiore, garantendo rapidità di risposta e affidabilità in ogni contesto.

Uno degli elementi più distintivi dell’iPhone 17 Pro è senza dubbio il full width camera plateau, una soluzione che rivoluziona il concetto di fotocamera mobile. La piattaforma fotografica, estesa per l’intera larghezza del dispositivo, non è solo un segno distintivo dal punto di vista estetico, ma introduce un nuovo standard tecnologico. Sensori di nuova generazione e ottiche migliorate permettono di ottenere scatti di qualità professionale anche in condizioni di luce difficili, trasformando lo smartphone in uno strumento ideale per fotografi e content creator.

L’innovazione non si ferma all’hardware. Con il lancio del nuovo sistema operativo iOS 26, Apple introduce il rivoluzionario Liquid Glass design, caratterizzato da elementi trasparenti e riflettenti che ridefiniscono l’interfaccia utente. Questo cambiamento stilistico rappresenta un vero e proprio salto generazionale, in grado di influenzare le tendenze dell’intero settore. La nuova interfaccia non solo migliora l’esperienza visiva, ma rende l’interazione con il dispositivo più intuitiva e coinvolgente.

Rispetto alla generazione precedente, rappresentata dall’iPhone 16 Pro, il nuovo modello segna una discontinuità significativa. Il ritorno all’alluminio e l’adozione di soluzioni come il full width camera plateau testimoniano la volontà di Apple di abbandonare i semplici aggiornamenti incrementali, puntando invece su un ripensamento profondo della propria filosofia costruttiva. Questa scelta, se da un lato può sorprendere chi si aspettava una continuità stilistica, dall’altro evidenzia la capacità dell’azienda di anticipare le esigenze del mercato.

Non mancano, tuttavia, alcune perplessità tra gli utenti più esigenti, soprattutto dopo le aspettative solo parzialmente soddisfatte con Apple Intelligence nella precedente generazione. Apple, però, assicura che la perfetta integrazione tra il nuovo hardware e il sistema operativo porterà finalmente quell’esperienza smart tanto attesa, superando i limiti riscontrati in passato.

Con questa nuova gamma, Apple non si limita a inseguire le tendenze, ma si propone come trendsetter, ridefinendo gli standard del segmento premium. Il nuovo design, la leggerezza della scocca in alluminio, le prestazioni elevate garantite dall’A19 Pro chip e la rivoluzionaria fotocamera con full width camera plateau sono solo alcuni dei punti di forza di un dispositivo che punta a diventare il riferimento per l’intera industria.

Ora la parola passa agli utenti, chiamati a giudicare se questa direzione rappresenti davvero il futuro della telefonia mobile. Apple, ancora una volta, alza l’asticella dell’innovazione, invitando i concorrenti a raccogliere la sfida e a ripensare il concetto stesso di smartphone. Prezzo a partire da 1339€, preordini dal 12 settembre.