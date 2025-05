iPhone pieghevole in arrivo nel 2026?

Un’importante rivoluzione si preparerebbe all’orizzonte per il mondo della tecnologia: Apple si avvierebbe a introdurre il suo primo iPhone pieghevole nel 2026, segnando un cambio epocale nella sua strategia di lancio. Secondo quanto riportato da The Information, il dispositivo debutterà in autunno insieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Air, mentre il modello standard di iPhone 18 verrà posticipato sorprendentemente alla primavera successiva. Questo rappresenta una rottura con il tradizionale calendario autunnale a cui l’azienda ci ha abituati per anni.

Il nuovo smartphone pieghevole di Apple dovrebbe portare una ventata di innovazione in un mercato attualmente dominato da competitor come Samsung. Seguendo il design “a libro” già visto nei Galaxy Z Fold, il dispositivo sarà dotato di un display esterno compatto da 5,7 pollici per interazioni rapide e un ampio schermo interno da quasi 8 pollici, ideale per il multitasking e la fruizione di contenuti multimediali. L’ingresso tardivo di Apple in questo segmento si presenta come una mossa strategica e ambiziosa per catturare l’attenzione di un pubblico sempre più esigente.

Una gamma sempre più articolata

Con l’arrivo dell’iPhone pieghevole, la lineup di Apple potrebbe raggiungere un livello di complessità mai visto prima, con sei modelli di iPhone disponibili contemporaneamente sul mercato. Questa espansione pone nuove sfide per l’azienda, che dovrà gestire il rischio di sovrapposizioni tra i prodotti e mantenere una chiara differenziazione per non disorientare i consumatori. Per gli utenti abituati al tradizionale appuntamento autunnale, il cambiamento potrebbe rappresentare una novità non priva di sorprese.

Un elemento distintivo del nuovo dispositivo sarà la sua sottigliezza. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, una volta aperto, lo smartphone avrà uno spessore compreso tra 4,5 e 4,8 millimetri, posizionandosi come uno dei modelli più sottili della categoria. Inoltre, l’iPhone pieghevole manterrà il sistema di autenticazione biometrica Face ID, abbandonando definitivamente il Touch ID.

Innovazioni tecnologiche in arrivo

Oltre all’iPhone pieghevole, il futuro portfolio di Apple includerà altre importanti innovazioni. Ad esempio, l’iPhone 17 Air potrebbe introdurre una custodia con batteria integrata per compensare eventuali problemi di autonomia. Nel frattempo, i modelli Pro della serie iPhone 18 potrebbero essere i primi a integrare i sensori Face ID sotto al display, offrendo un’esperienza visiva ancora più immersiva grazie alla riduzione delle interruzioni dello schermo.

Questi cambiamenti potrebbero segnare una svolta significativa nella strategia di Apple, che dopo anni di approccio conservativo sembra pronta ad abbracciare un percorso di innovazione per mantenere la sua competitività in un mercato sempre più saturo. L’arrivo dell’iPhone pieghevole e delle altre novità tecnologiche dimostra come l’azienda sia determinata a rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione, ponendo le basi per una nuova era di prodotti e servizi all’avanguardia.