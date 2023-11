Kasigra: nuovi MacBook e altri prodotti Apple a prezzi bassi

Apple ha recentemente annunciato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processori M3. I prezzi non sono alla portata di tutti, è noto: la gamma Apple implica investimenti di alta fascia per avere a disposizione device affidabili che della qualità hardware e software fanno il loro vanto. Tuttavia è possibile trovare un modo per accedere ai device anche con prezzi meno impattanti sfruttando gli sconti che mette a disposizione un riferimento importante quale Kasigra. Il sito italiano di e-commerce offre diversi prodotti Apple a prezzi inferiori (tra i più bassi del mercato), attirando inevitabilmente la curiosità di quanti guardano al mondo di Cupertino come ad un “vorrei ma non posso”. Non solo: i clienti Kasigra possono anche sfruttare il cashback disponibile su ogni acquisto.

Kasigra: prodotti Apple a prezzi imbattibili

Kasigra è un sito di e-commerce specializzato nella vendita di prodotti Apple, in particolare iPhone, iPad e MacBook. Tra i punti di forza con i quali Kasigra intende differenziarsi su questo segmento ci sono la serietà riconosciuta, la competenza acquisita, la puntualità garantita sulle consegne (spedizione gratuita), l’ottima assistenza ai clienti e, ovviamente, prezzi tra i bassi in assoluto. Le recensioni pubblicate su Trustpilot, sia da utenti italiani che stranieri, certificano queste qualità.

I prodotti Apple più recenti sono i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3. Sul sito di Kasigra è possibile trovare diverse configurazioni con prezzi inferiori a quelli ufficiali e quando si parla di Apple gli sconti sono sicuramente merce rara da cogliere al balzo: chi già da tempo si sta informando su prezzi e offerte ben conosce lo stato dell’arte.

Questi sono alcuni esempi di ciò che è possibile trovare tra gli scaffali virtuali di Kasigra:

MacBook Pro 14″ con chip M3 (CPU 8 core, GPU 10 core), 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, colore space gray, garanzia ufficiale Apple 24 mesi: 1.799 euro, invece di 2.049 euro ( sconto 12% )

(CPU 8 core, GPU 10 core), 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, colore space gray, garanzia ufficiale Apple 24 mesi: 1.799 euro, invece di 2.049 euro ( ) MacBook Pro 14″ con chip M3 Pro (CPU 11 core, GPU 14 core), 18 GB di RAM, SSD da 512 GB, colori argento/nero siderale, garanzia ufficiale Apple 24 mesi: 2.249 euro, invece di 2.599 euro ( sconto 13% )

(CPU 11 core, GPU 14 core), 18 GB di RAM, SSD da 512 GB, colori argento/nero siderale, garanzia ufficiale Apple 24 mesi: 2.249 euro, invece di 2.599 euro ( ) MacBook Pro 16″ con chip M3 Pro (CPU 12 core, GPU 18 core), 18 GB di RAM, SSD da 512 GB, colori argento/nero siderale, garanzia ufficiale Apple 24 mesi: 2.699 euro, invece di 3.099 euro (sconto 13%)

È possibile anche acquistare i MacBook di precedenti generazioni (processori M1 e M2) con sconti fino al 31%. Queste sono invece alcune interessanti offerte per gli iPhone 15:

iPhone 15 Pro (128 GB, colori nero titanio, bianco titanio, blu titanio, natural titanio): 1.139 euro, invece di 1.239 euro (sconto 8%)

iPhone 15 Pro Max (256 GB, colori nero titanio, bianco titanio, blu titanio, natural titanio): 1.419 euro, invece di 1.489 euro (sconto 5%)

iPhone 15 Pro Max (512 GB, colori nero titanio, bianco titanio, blu titanio, natural titanio): 1.559 euro, invece di 1.739 euro (sconto 10%)

È possibile anche acquistare gli iPhone 11/12/13/14 con sconti fino al 47%: laddove si sta parlando di uno smartphone noto per mantenere il prezzo ed il valore nel tempo, scontistiche di questa caratura diventano immediate opportunità.

Per ogni acquisto è disponibile un cashback diretto che rappresenta di fatto uno sconto ulteriore. Una percentuale dell’importo speso sull’e-commerce, infatti, verrà restituita immediatamente dopo il completamento dell’ordine. È anche disponibile un cashback indiretto per ogni amico che effettuerà l’iscrizione al sito tramite referral code, potendo accumulare. Il credito ottenuto non ha scadenza.

I clienti possono usare diversi metodi di pagamento: carta di credito, debito e prepagata. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico. Kasigra è dunque un’opportunità con una mela stampata sopra: per chi sta cercando occasioni d’acquisto tra i device di Cupertino ha ora un’opportunità aggiuntiva sulla quale scommettere.

