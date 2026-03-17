La profezia sulla fine del mondo, altro che anno 2000: una formula matematica l'ha prevista per il...

Se il mondo dovesse effettivamente finire, quando accadrebbe? Ci sarebbe una formula matematica che l’ha già prevista.

Una data precisa: 13 novembre 2026. Non arriva da una tradizione religiosa né da una previsione esoterica. È il risultato di uno studio scientifico pubblicato nel 1960 da tre ricercatori che provarono a stimare, con strumenti matematici, il punto in cui la crescita della popolazione mondiale avrebbe incontrato i limiti fisici del pianeta.

Il loro ragionamento partiva da un dato osservabile all’epoca. La popolazione globale cresceva con ritmo molto rapido. Tra il 1900 e il 1960 il numero di abitanti della Terra era quasi raddoppiato. In molti ambienti scientifici si diffuse l’idea che questo andamento potesse portare, prima o poi, a una situazione di saturazione dello spazio disponibile.

Lo studio utilizzava modelli matematici di crescita esponenziale. I ricercatori ipotizzarono che, mantenendo lo stesso ritmo demografico, la densità di popolazione avrebbe raggiunto livelli incompatibili con lo spazio fisico disponibile sulla superficie terrestre. Il risultato del calcolo portò a una data simbolica: il 13 novembre 2026.

Il modello demografico degli anni Sessanta

Il punto centrale della teoria non riguardava guerre, epidemie o eventi improvvisi. Il problema individuato era molto più semplice: l’aumento continuo della popolazione in uno spazio finito.

Secondo il modello, con il passare delle generazioni lo spazio disponibile per individuo sarebbe diminuito progressivamente. Questo avrebbe generato una crescente competizione per il territorio, per le risorse e per le infrastrutture urbane.

Nel testo dello studio si parlava di una progressiva compressione della popolazione umana. Non una distruzione improvvisa, ma una condizione in cui la densità abitativa avrebbe superato la capacità del pianeta di ospitare ulteriori individui mantenendo condizioni di vita sostenibili.

Va ricordato che quelle proiezioni erano costruite utilizzando i dati demografici disponibili negli anni Cinquanta. In quel periodo la crescita della popolazione sembrava costante e priva di rallentamenti.

Il quadro demografico attuale

Oggi la situazione appare diversa rispetto alle ipotesi formulate nel 1960. La popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, ma il ritmo di crescita si sta progressivamente riducendo.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione globale potrebbe raggiungere circa 10,3 miliardi di persone nella seconda metà del secolo. Dopo quel punto è previsto un rallentamento ulteriore, con possibili stabilizzazioni o diminuzioni in alcune aree del pianeta.

In molti paesi industrializzati il fenomeno dominante non è più l’esplosione demografica, ma l’invecchiamento della popolazione e la riduzione delle nascite.

Questo significa che la traiettoria prevista negli anni Sessanta non si è verificata. Le proiezioni di allora non tenevano conto di variabili che oggi sappiamo essere decisive: cambiamenti nei modelli familiari, urbanizzazione, sviluppo economico, accesso all’istruzione e diffusione dei sistemi sanitari.

Il limite delle previsioni matematiche

La formula del 1960 viene spesso citata come esempio dei limiti delle proiezioni demografiche lineari. I modelli matematici possono descrivere tendenze, ma diventano meno affidabili quando si estendono su periodi molto lunghi.

Le dinamiche della popolazione dipendono da fattori sociali, economici e tecnologici che cambiano nel tempo. Anche piccole variazioni in questi elementi possono modificare in modo rilevante le proiezioni iniziali.

La data del 13 novembre 2026 non rappresenta quindi una previsione operativa sulla fine dell’umanità. Rimane un caso di studio su come, in un determinato contesto storico, la scienza demografica abbia tentato di tradurre la crescita della popolazione in una formula matematica.

Il lavoro pubblicato nel 1960 riflette le conoscenze disponibili in quel periodo e le preoccupazioni legate alla crescita rapida della popolazione mondiale. Oggi i dati mostrano una dinamica più complessa, in cui l’aumento degli abitanti della Terra non segue più le stesse traiettorie ipotizzate oltre sessant’anni fa.