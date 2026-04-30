Lidl venderà piani tariffari per cellulari nei suoi negozi e la concorrenza trema: super potenza e costi bassissimi

Non è più solo una catena di supermercati. Lidl accelera la sua trasformazione e punta con decisione su un settore dove la concorrenza è altissima.

Il gruppo tedesco prepara infatti una nuova espansione internazionale delle sue offerte, con l’obiettivo di raggiungere oltre 30 nuovi mercati nei prossimi anni.

Una mossa che segna un passaggio chiave: dal retail tradizionale a un ecosistema sempre più integrato, dove fare la spesa, risparmiare e comunicare diventano parte dello stesso servizio.

Il progetto non nasce oggi. Lidl è già presente nel settore mobile con il brand Lidl Connect in Paesi come Germania, Austria e Svizzera, dove opera come operatore virtuale (MVNO) appoggiandosi alle reti esistenti.

Ora però il salto è di scala. L’accordo rafforzato con 1Global — partner tecnologico esclusivo — rappresenta il cuore dell’espansione: una piattaforma pronta a gestire servizi mobili in diversi Paesi senza costruire infrastrutture proprie.

Questo modello consente tempi rapidi e costi contenuti. Tradotto: offerte aggressive, semplicità e prezzi competitivi, gli stessi elementi che hanno reso Lidl un gigante nella grande distribuzione.

Offerte semplici e senza vincoli: il modello che punta a cambiare il mercato

La logica è chiara: replicare nel mondo delle telecomunicazioni ciò che Lidl ha già fatto nel retail.

Le offerte saranno orientate a:

piani prepagati senza vincoli

gestione tramite app

attivazione diretta nei punti vendita

Un sistema pensato per eliminare complessità e burocrazia, con un approccio che punta tutto sulla trasparenza e sulla facilità d’uso.

Il servizio, inoltre, sarà integrato con l’ecosistema digitale dell’azienda, in particolare con l’app Lidl Plus, che conta già oltre 100 milioni di utenti nel mondo.

Non è solo telefonia: è un’estensione del rapporto quotidiano tra cliente e supermercato.

L’ingresso massiccio di un player come Lidl nel settore mobile non passa inosservato.

Secondo gli analisti, l’espansione degli operatori virtuali legati alla grande distribuzione potrebbe aumentare la pressione sui grandi operatori, soprattutto sul fronte dei prezzi e della semplicità delle offerte.

In altre parole, Lidl non punta a diventare un operatore “tecnico”, ma un concorrente che gioca su un terreno diverso: fiducia del cliente, rete di negozi e convenienza.

E l’Italia? Una domanda ancora aperta

Tra i mercati citati per la possibile espansione compaiono diversi Paesi europei e internazionali, ma l’Italia non è ancora confermata ufficialmente.

Eppure, qualche indizio esiste. La presenza infrastrutturale del partner tecnologico e la forte diffusione dei punti vendita Lidl sul territorio italiano lasciano intuire che il nostro Paese potrebbe diventare un obiettivo futuro.

Per ora resta una possibilità, non una certezza.

Non solo supermercati: il futuro passa dai servizi

Quello che emerge è un cambio di identità. Lidl non si limita più a vendere prodotti, ma costruisce un sistema di servizi attorno al cliente: dalla spesa alla connettività.

Con oltre 12.000 punti vendita nel mondo e una base utenti enorme, il gruppo ha una leva che pochi altri operatori possono vantare.

La telefonia, in questo scenario, diventa un tassello di un progetto più ampio. Non un business isolato, ma parte di un ecosistema che punta a entrare nella quotidianità delle persone.