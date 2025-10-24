Logitech G560, potenza e luci RGB a prezzo speciale: occasione da non perdere

L’offerta del giorno? Il rapporto qualità-prezzo di Logitech G560 è semplicemente imbattibile. Immagina di poter elevare la tua esperienza di gioco con un sistema audio capace di sprigionare ben 240 watt di potenza sonora, e di farlo approfittando di uno sconto del 38% sul prezzo originale. Il risultato? Oggi puoi portarti a casa uno dei sistemi speakers 2.1 più desiderati dagli appassionati a soli €161,49 invece di €258,99. È il momento perfetto per dare una svolta al tuo setup: la combinazione di prestazioni audio di alto livello e illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori non è mai stata così accessibile. La tecnologia LIGHTSYNC trasforma letteralmente l’ambiente, immergendoti in ogni sessione di gioco con effetti visivi che si adattano in tempo reale ai suoni e alla musica, per un’atmosfera davvero unica. E quando un prodotto così completo si presenta a un prezzo tanto competitivo, lasciarselo scappare sarebbe un vero peccato.

Un concentrato di potenza e tecnologia per il tuo gaming

Il Logitech G560 non è un semplice sistema di casse, ma un vero e proprio alleato per chi vuole vivere il gaming e l’intrattenimento senza compromessi. La configurazione 2.1 include due satelliti compatti e un subwoofer potente, per una resa sonora che riempie la stanza con bassi profondi e dettagli cristallini. Grazie alla tecnologia DTS X Ultra, ogni effetto sonoro viene posizionato nello spazio con precisione, regalando un effetto surround che ti farà sentire davvero al centro dell’azione. E non finisce qui: la funzione Audio Visualizer permette alle luci RGB di reagire istantaneamente a ogni battito musicale o effetto audio, trasformando ogni sessione in uno spettacolo immersivo e coinvolgente. Che tu sia un gamer competitivo, uno streamer o semplicemente un appassionato di multimedia, la differenza si sente – e si vede.

Praticità e versatilità senza rivali

Non solo potenza e spettacolo, ma anche una praticità che conquista fin dal primo utilizzo. Il Logitech G560 offre diverse opzioni di connettività: Bluetooth per la massima libertà wireless, ingresso da 3,5 mm per collegare rapidamente qualsiasi dispositivo e una porta USB 2.0 per la gestione diretta da PC. I controlli fisici sono posizionati direttamente sugli speaker, per una gestione immediata e intuitiva del volume e delle luci, senza perdere tempo tra menu e impostazioni. Ogni satellite pesa circa 1 kg, garantendo stabilità senza occupare troppo spazio sulla scrivania, mentre l’alimentazione a corrente assicura performance costanti e affidabili. Il tutto è completato da una garanzia limitata, che rende il pacchetto ancora più interessante. Non perdere l’occasione di dare una marcia in più al tuo setup: con Logitech G560 l’esperienza audiovisiva è davvero completa e personalizzabile, senza compromessi sul budget.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.