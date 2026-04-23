"Sparirà dalla tua tv appena comprata", l'avviso a sorpresa fa infuriare gli utenti: i modelli interessati

Il mercato delle Smart TV vive una fase di profonda mutazione, dove il confine tra il possesso fisico di un oggetto e la disponibilità effettiva dei suoi servizi si fa sempre più labile.

Una recente comunicazione ufficiale ha scosso i proprietari di televisori a marchio Sony, svelando che alcune funzionalità considerate “native” e fondamentali all’atto dell’acquisto stanno per essere rimosse definitivamente. Non si tratta di un malfunzionamento tecnico o di un’obsolescenza legata all’hardware, ma di una scelta strategica e contrattuale che riguarda l’integrazione di servizi di terze parti, nello specifico relativi alla fruizione di contenuti lineari e on-demand.

Al centro della questione c’è l’applicazione Sony Channel, un aggregatore che permetteva agli utenti di accedere a una vasta gamma di canali gratuiti supportati dalla pubblicità (FAST channels). Secondo quanto diffuso dal produttore, a partire dai prossimi mesi l’app cesserà di esistere su una vasta gamma di modelli, lasciando un vuoto nell’interfaccia utente che molti avevano imparato a considerare parte integrante dell’esperienza domestica. La decisione colpisce trasversalmente diverse generazioni di prodotti, inclusi i modelli Bravia più recenti basati su sistemi operativi Android TV e Google TV.

Perché Sony ha deciso di operare questo taglio

L’avviso è arrivato in modo quasi silente, attraverso notifiche di sistema o aggiornamenti delle pagine di supporto, scatenando la reazione immediata dei consumatori che vedono svanire un servizio per cui, tecnicamente, hanno pagato una quota implicita nel prezzo del dispositivo. È un paradosso dell’era digitale: un televisore comprato oggi potrebbe non essere lo stesso, a livello di software, tra sei mesi. La lista dei modelli interessati è lunga e comprende le serie prodotte tra il 2020 e il 2024, coprendo sia i pannelli OLED di fascia alta che i più accessibili LED.

Un dettaglio che passa spesso inosservato in queste dinamiche riguarda la gestione della memoria fisica dei dispositivi. Spesso, la rimozione di un’app di sistema non serve solo a risolvere dispute sulle licenze, ma anche a liberare preziosi megabyte di spazio su partizioni di sistema estremamente limitate, che i produttori faticano a gestire con l’aumentare del peso degli aggiornamenti di sicurezza. È un po’ come se il vostro salotto si rimpicciolisse ogni volta che comprate un nuovo mobile.

C’è poi un’intuizione che merita di essere esplorata: forse stiamo assistendo alla fine del concetto di “TV tuttofare”. Mentre i produttori hanno cercato per anni di centralizzare l’esperienza d’uso, la frammentazione dei diritti e i costi di mantenimento dei server stanno spingendo le aziende a fare un passo indietro, delegando tutto ai dongle esterni o alle app indipendenti. Il televisore sta tornando a essere un semplice monitor, un guscio tecnologico che rinuncia alla sua intelligenza per non doverne pagare il canone di locazione digitale.

Questa mossa di Sony non è isolata, ma rappresenta un segnale d’allarme per l’intero settore. Gli utenti si trovano a navigare in un ecosistema dove la proprietà del bene non garantisce più la permanenza delle sue funzioni. Per chi ha acquistato un televisore di ultima generazione puntando sulla ricchezza del catalogo Sony Channel, la notizia rappresenta un downgrade imprevisto. Chi ha acquistato un modello della serie X80 o X90 si troverà presto con un’icona in meno e la necessità di cercare alternative in uno store già sovraffollato, sperando che il prossimo aggiornamento non decida di eliminare qualcos’altro di essenziale.