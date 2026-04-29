Lo smartphone che ha vinto il test per la migliore foto: né Samsung né iPhone

Qual è lo smartphone che ha vinto il test per la migliore fotografia? Non si tratta né di Samsung né di iPhone.

Nel segmento premium della telefonia mobile, la competizione si gioca ormai su dettagli sempre più sofisticati. Potenza di calcolo, gestione dell’intelligenza artificiale, autonomia e qualità fotografica rappresentano i pilastri su cui i produttori costruiscono la propria identità. In questo scenario si inserisce con decisione Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo che punta apertamente a ridefinire gli standard della fotografia mobile, consolidando al tempo stesso la collaborazione con Leica.

Un sensore da un pollice che cambia le regole delle foto sul telefono

Il cuore del comparto fotografico dello Xiaomi 17 Ultra è rappresentato da un sensore principale da un pollice e 50 megapixel, una soluzione ancora rara nel mondo degli smartphone. Le dimensioni del sensore giocano un ruolo determinante nella qualità dell’immagine, permettendo di catturare una quantità di luce significativamente superiore rispetto ai sensori tradizionali.

Il risultato è evidente soprattutto nelle condizioni più critiche. In ambienti poco illuminati, il dispositivo mantiene una gestione del rumore estremamente controllata, con immagini che conservano dettaglio e profondità anche a sensibilità elevate. Le fotografie notturne mostrano una resa che si avvicina sempre di più a quella delle fotocamere dedicate, un obiettivo che il settore mobile rincorre da anni.

Accanto al sensore principale, emerge un altro elemento distintivo: il teleobiettivo con zoom ottico continuo tra 75 e 100 millimetri, supportato da un sensore da 200 megapixel. Si tratta di una soluzione ingegneristica complessa, che consente di ottenere immagini dettagliate lungo tutta la gamma focale senza perdita significativa di qualità.

Questa tecnologia rappresenta un passo avanti rispetto ai tradizionali sistemi a zoom fisso, offrendo una maggiore flessibilità nella composizione fotografica. L’utente può passare da un’inquadratura più ampia a un dettaglio ravvicinato mantenendo coerenza visiva e precisione, un aspetto particolarmente rilevante per chi utilizza lo smartphone come strumento creativo.

Le ombre di un comparto quasi perfetto

Nonostante le prestazioni elevate, il comparto fotografico non è esente da limiti. Il modulo ultra grandangolare, sostanzialmente invariato rispetto alla generazione precedente, evidenzia alcune criticità. La presenza di una lieve vignettatura e una resa cromatica meno brillante rispetto agli altri sensori riducono l’uniformità complessiva del sistema.

Anche l’esposizione automatica del sensore principale, in alcune situazioni, mostra margini di miglioramento. Si tratta di dettagli che non compromettono l’esperienza generale, ma che emergono in un dispositivo che, per il resto, si avvicina a livelli di eccellenza.

A muovere il sistema è un processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate in ogni ambito. Tuttavia, questa potenza comporta anche una gestione termica complessa. I test hanno evidenziato fenomeni di surriscaldamento e throttling, ovvero una riduzione automatica delle prestazioni per evitare danni al dispositivo.

Nel quotidiano, questo comportamento non si traduce in rallentamenti percepibili, ma diventa rilevante in scenari di utilizzo intensivo, come il gaming prolungato o l’elaborazione fotografica avanzata. È un compromesso che riflette le attuali sfide del settore, dove l’aumento della potenza richiede soluzioni sempre più sofisticate per il controllo delle temperature.

Display e autonomia: un’esperienza di alto livello

Oltre alla fotografia, lo Xiaomi 17 Ultra si distingue per un display OLED da 6,9 pollici, capace di raggiungere una luminosità di picco di 3485 nit. Un valore che garantisce una leggibilità impeccabile anche in condizioni di luce intensa, migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana.

La batteria rappresenta un altro punto di forza. Nei test di streaming video in 4K continuo, il dispositivo ha superato le 29 ore di utilizzo, un risultato che lo colloca tra i migliori della categoria. Questo equilibrio tra prestazioni e autonomia contribuisce a rendere il dispositivo affidabile anche in contesti di utilizzo prolungato.

Se sul piano hardware lo Xiaomi 17 Ultra si posiziona tra i dispositivi più avanzati, la politica di aggiornamento rappresenta un elemento di debolezza. Il supporto garantito si ferma a cinque anni, un periodo inferiore rispetto ai sette anni offerti da concorrenti diretti.