Questo smartphone ha 3 anni ma è ancora così potente che l'ultimo Samsung non riesce a stargli dietro

I Samsung sono telefoni di alto livello, tuttavia esiste uno smartphone che ancora oggi è comparabile ai cellulari del colosso orientale.

Nel mercato degli smartphone, dominato da cicli di aggiornamento sempre più rapidi e da un turnover continuo di modelli, esistono casi che sfidano le logiche tradizionali del settore. Tra questi spicca OnePlus Nord 3, un dispositivo lanciato nel 2023 che, a distanza di tre anni, continua a sorprendere per prestazioni, supporto software e capacità di reggere il confronto con modelli più recenti.

OnePlus Nord 3 ancora al top: com’è possibile

Ad aprile 2026, il OnePlus Nord 3 riceve un nuovo aggiornamento firmware, identificato dalla sigla CPH2493_16.0.5.701. Si tratta di un intervento apparentemente marginale, focalizzato sulle patch di sicurezza, ma che conferma una strategia chiara da parte del produttore: mantenere competitivo un dispositivo anche oltre il ciclo medio di vita.

Il dato più rilevante, tuttavia, è che questo aggiornamento arriva a poche settimane dall’introduzione di Android 16 con OxygenOS 16. Un passaggio che, per un terminale di fascia media, rappresenta già di per sé un risultato non scontato, soprattutto in un segmento dove il supporto software tende a esaurirsi più rapidamente.

Prestazioni ancora elevatissime: OnePlus Nord 3 continua a sorprendere

Se il supporto software racconta una parte della storia, sono le prestazioni a definire il vero elemento di discontinuità. Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 9000, il Nord 3 continua a esprimere numeri che lo collocano tra i dispositivi più performanti della sua categoria.

I test effettuati con AnTuTu 11 restituiscono un punteggio superiore a 1,5 milioni di punti, un risultato che lo posiziona al di sopra di modelli più recenti come Samsung Galaxy A57. Un dato che assume particolare rilevanza se si considera la distanza temporale tra i due dispositivi e il contesto tecnologico in cui sono stati progettati.

Questa capacità di competere con terminali di nuova generazione evidenzia una tendenza più ampia: la fascia media non sta evolvendo con la stessa rapidità del passato. Il Nord 3, in questo senso, diventa un parametro di confronto che mette in discussione il reale progresso di alcuni modelli recenti.

Il limite energetico: una criticità strutturale

Accanto ai risultati positivi, emergono però anche alcune criticità. La più evidente riguarda la gestione energetica. Nonostante una batteria da 5000 mAh, il dispositivo mostra segni di affaticamento nelle attività più impegnative, in particolare durante sessioni di gaming o utilizzo intensivo della fotocamera.

Il problema sembra risiedere proprio nel processore, progettato per offrire prestazioni elevate ma con un consumo energetico significativo. Questo squilibrio tra potenza e autonomia rappresenta l’unico vero punto debole di un dispositivo che, per il resto, continua a mantenere standard elevati.

Disponibilità limitata e valore di mercato: una nota dolente per molti utenti

Un altro elemento da considerare riguarda la disponibilità. A tre anni dal lancio, il OnePlus Nord 3 è ormai difficile da reperire nei canali ufficiali. Rimane presente su alcune piattaforme di vendita online, spesso a prezzi competitivi rispetto alle specifiche offerte.

Questa dinamica apre una riflessione sul valore reale del dispositivo nel 2026. Da un lato, le prestazioni e la dotazione hardware lo rendono ancora una scelta interessante. Dall’altro, la prospettiva di un supporto software ormai vicino alla conclusione introduce un elemento di incertezza per chi valuta un acquisto a medio-lungo termine.

Un caso emblematico nel panorama della fascia media: quando ‘datato’ non significa ‘di basso livello’

La parabola del Nord 3 solleva una questione più ampia: quanto è reale l’innovazione nella fascia media degli smartphone? Se un dispositivo del 2023 riesce ancora a superare modelli più recenti, significa che il ritmo di evoluzione si è rallentato o che alcune scelte progettuali del passato si sono dimostrate particolarmente lungimiranti.

Di sicuro il OnePlus Nord 3 assume un valore simbolico. Non è soltanto uno smartphone che resiste al tempo, ma un indicatore di come il mercato stia cambiando, con utenti sempre più attenti alla durata reale dei dispositivi e meno influenzati dal richiamo delle novità annuali.

Resta, tuttavia, una variabile decisiva: la fine del supporto software. Con Android 16 destinato a essere l’ultimo aggiornamento importante, il futuro del dispositivo è segnato. Ma proprio questa consapevolezza contribuisce a rafforzare il paradosso: uno smartphone che, pur avvicinandosi al termine del suo ciclo ufficiale, continua a dimostrare una solidità che molti modelli più recenti non riescono ancora a eguagliare.