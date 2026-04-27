OpenAI prepara uno smartphone AI: coinvolti Qualcomm e MediaTek

OpenAI potrebbe entrare nel mercato degli smartphone con un dispositivo progettato intorno all’intelligenza artificiale, ma al momento si tratta ancora di indiscrezioni legate alla filiera produttiva.

Le informazioni circolate nelle ultime ore parlano di collaborazioni con Qualcomm, MediaTek e Luxshare per sviluppare chip e struttura del dispositivo.

Secondo quanto emerso, l’idea non sarebbe quella di creare un semplice telefono, ma un prodotto pensato fin dall’inizio per sfruttare al massimo gli AI agent, cioè sistemi capaci di svolgere operazioni al posto dell’utente. In questo scenario, il ruolo delle app tradizionali potrebbe ridursi, lasciando spazio a interazioni più dirette e automatiche.

Un telefono costruito intorno all’intelligenza artificiale

Il progetto punterebbe su un approccio diverso rispetto agli smartphone attuali. Invece di aprire applicazioni e navigare tra menu, l’utente potrebbe affidarsi a un sistema che interpreta richieste e gestisce attività in modo autonomo, grazie a una forte integrazione tra hardware e software AI.

Per arrivare a questo risultato servono chip dedicati. Proprio per questo OpenAI starebbe lavorando con produttori come Qualcomm e MediaTek per sviluppare processori ottimizzati per l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

I tempi non sono immediati

Chi si aspetta un lancio a breve potrebbe restare deluso. Le stime attuali indicano che la produzione di massa non partirebbe prima del 2028, con specifiche tecniche ancora in fase di definizione tra il 2026 e il 2027.

Questo significa che il progetto è ancora in una fase iniziale, anche se il coinvolgimento di grandi aziende della filiera suggerisce che il lavoro sia già avanzato sul piano industriale.

Un segnale chiaro: OpenAI guarda all’hardware

Al di là del singolo prodotto, il dato più interessante è la direzione presa da OpenAI. Dopo anni concentrati su software e servizi, l’azienda sembra voler controllare anche la parte hardware, seguendo una strategia già adottata da altre grandi realtà tecnologiche.

Integrare chip, sistema operativo e modelli AI nello stesso dispositivo permetterebbe di offrire esperienze più veloci, più personali e meno dipendenti dal cloud. È lo stesso principio che sta guidando l’evoluzione degli smartphone più recenti, sempre più orientati verso l’AI locale.

Per ora, però, resta tutto nel campo delle anticipazioni. Se il progetto dovesse concretizzarsi, potrebbe cambiare il modo in cui si usa lo smartphone, ma serviranno ancora anni prima di capire se questa visione riuscirà davvero a prendere forma.