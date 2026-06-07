WhatsApp, adesso i messaggi diventano come le foto: la funzione (utilissima) che non si era mai vista

Dopo le foto, i video e i messaggi vocali visualizzabili una sola volta, il team di sviluppo sta ora testando la possibilità di estendere questa opzione anche ai messaggi scritti, introducendo un nuovo livello di protezione per gli utenti.

La funzione, scoperta da WaBetaInfo nella versione Beta 2.26.22.7, consente di inviare messaggi di testo che scompaiono automaticamente dopo la visualizzazione del destinatario. In pratica, quando il mittente selezionerà l’opzione “visualizza una sola volta”, il contenuto sarà visibile una volta sola, riducendo al minimo il rischio di conservazione o diffusione non autorizzata.

Come funzionerà

A differenza di foto e video, che mostrano un’icona con il numero “(1)” durante l’invio, i messaggi di testo visualizzabili una sola volta richiederanno un tap prolungato sul pulsante di invio, seguito dalla selezione dell’opzione dedicata. Una volta inviato, il messaggio non potrà essere salvato con screenshot, garantendo maggiore sicurezza e riservatezza nelle conversazioni.

La novità rappresenta un passo avanti rispetto alle attuali funzionalità, offrendo agli utenti maggiore controllo sulla diffusione delle informazioni e proteggendo i dati personali in chat più sensibili. Questa funzione è particolarmente utile in contesti in cui si condividono informazioni confidenziali, come password, codici o dettagli privati, senza rischiare che restino salvati sul dispositivo del destinatario.

Disponibilità e anteprima

Al momento, la funzione è in fase di sviluppo e non è accessibile nemmeno agli utenti della versione beta più recente. L’arrivo dei messaggi di testo a scomparsa potrebbe avvenire nelle prossime settimane, prima riservato ai beta tester e successivamente disponibile nella versione stabile dell’app. Chi vuole provare le novità in anteprima può iscriversi al programma beta di WhatsApp o scaricare manualmente l’APK aggiornato dai portali ufficiali come APK Mirror.

In questo modo, WhatsApp conferma la sua attenzione alla privacy degli utenti, offrendo strumenti sempre più sofisticati per gestire contenuti sensibili. Con i messaggi di testo visualizzabili una sola volta, l’app rafforza la propria posizione come piattaforma sicura e flessibile, capace di adattarsi alle esigenze di chi desidera comunicare in maniera privata senza compromettere la comodità e la rapidità della messaggistica istantanea.