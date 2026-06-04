Se il telefono si surriscalda non dipende solo dalla batteria: cosa controllare prima di portarlo in assistenza

Le custodie protettive, in particolare quelle spesse o realizzate con materiali isolanti come silicone o TPU, rallentano la dispersione del calore generato dai processori e dai circuiti interni. Questo può portare a un accumulo di calore, soprattutto durante attività intensive come gaming, registrazioni video in alta risoluzione o hotspot Wi-Fi continuo.

Materiale della custodia e gestione termica

Il tipo di materiale influisce notevolmente sulla capacità di dissipazione. Custodie in silicone, TPU o pelle tendono a trattenere più calore, mentre quelle in plastica rigida come policarbonato o ABS permettono una dispersione leggermente migliore.

Materiali metallici, come l’alluminio, trasferiscono il calore rapidamente ma hanno minore capacità di assorbire urti. Alcune cover in fibra di carbonio o kevlar combinano protezione e conduzione termica, ma nella maggior parte dei casi il materiale composito è inglobato in resine isolanti, riducendo l’efficacia.

Oltre al materiale, anche lo spessore della custodia è determinante. Cover molto robuste, progettate per resistere a cadute importanti, creano uno strato isolante più spesso, rallentando ulteriormente la dispersione del calore. Alcuni design mitigano questo effetto tramite aperture che favoriscono la circolazione dell’aria, consentendo la convezione naturale e aiutando il telefono a mantenere temperature più sicure. Al contrario, custodie completamente avvolgenti senza vie di ventilazione possono far aumentare rapidamente la temperatura interna.

Contesto d’uso e ricarica wireless

Il surriscaldamento può peggiorare in ambienti caldi, come l’abitacolo di un’auto sotto il sole, o durante la ricarica wireless. Quest’ultima trasforma parte dell’energia in calore, e se la custodia è spessa o contiene inserti metallici, il trasferimento energetico può diventare meno efficiente, aumentando ulteriormente la temperatura. È consigliabile rimuovere eventuali carte magnetiche o piccoli oggetti metallici durante la ricarica wireless per evitare interferenze e surriscaldamenti localizzati.

Prima di pensare a un guasto della batteria o portare il dispositivo in assistenza, è utile valutare il materiale e lo spessore della custodia, il tipo di utilizzo e la modalità di ricarica. Curare questi aspetti può prevenire il surriscaldamento, preservare la salute della batteria e garantire prestazioni ottimali dello smartphone nel tempo.