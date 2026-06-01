Samsung One UI 8.5, aggiornamento a rischio per Galaxy S22 e altri modelli popolari

Samsung potrebbe escludere Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e altri modelli del 2022 dall’aggiornamento One UI 8.5, una scelta legata alla base tecnica della nuova versione.

Secondo le verifiche emerse nella community tech, il punto non sarebbe un normale avanzamento dentro Android 16, ma il passaggio a una versione costruita su Android 16 QPR2. Questo dettaglio cambierebbe parecchio lo scenario, perché potrebbe rendere più complesso estendere l’update a dispositivi già vicini al limite del supporto principale, lasciando alcuni Galaxy del 2022 fuori dalla prossima evoluzione dell’interfaccia Samsung.

Perché One UI 8.5 rompe la tradizione degli aggiornamenti intermedi

Per anni gli utenti Galaxy hanno dato quasi per scontata una cosa: dopo il grande aggiornamento Android arrivava anche una versione intermedia di One UI, con qualche funzione nuova, ritocchi grafici e correzioni sparse. È successo, per esempio, con One UI 6.1 dopo One UI 6.0, entrambe basate su Android 14. Un passaggio di fine ciclo, insomma, che molti aspettavano senza farsi troppe domande.

Con One UI 8.5, però, la situazione sembra diversa. Stando alle ricostruzioni circolate tra chi segue da vicino i firmware Samsung, non si tratterebbe di un semplice aggiornamento di One UI 8. La nuova versione poggerebbe su Android 16 QPR2, cioè una release trimestrale con modifiche al codice, API aggiornate e interventi più profondi rispetto a una normale patch. Tradotto: non basterebbe aggiungere qualche funzione qua e là. I dispositivi dovrebbero essere compatibili con una base software più recente.

Ed è qui che nasce il nodo. Portare One UI 8.5 su telefoni arrivati alla fine del supporto major, come diversi modelli usciti nel 2022, vorrebbe dire fare test, adattamenti e certificazioni. Samsung, per ora, non ha confermato ufficialmente alcuna esclusione. Ma il fatto che sui server interni non siano emersi nuovi segnali dopo aprile viene letto da molti osservatori come un indizio poco rassicurante. “Lo sviluppo sembra essersi fermato”, hanno scritto alcuni leaker specializzati nei firmware Galaxy. Meglio andarci cauti, certo. Ma il segnale non passa inosservato.

I modelli a rischio: da Galaxy S22 ai pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4

La lista dei dispositivi che potrebbero fermarsi a One UI 8 comprende alcuni tra i modelli Samsung più noti e diffusi degli ultimi anni. In cima ci sono Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, ancora molto presenti sia nel mercato dell’usato sia tra gli utenti che non cambiano smartphone ogni anno. Con loro sarebbero coinvolti anche Galaxy S21 FE, Galaxy A73, Galaxy A53 e Galaxy A33.

Il discorso riguarda anche i pieghevoli. Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, due modelli premium lanciati nel 2022, potrebbero non ricevere One UI 8.5, nonostante al debutto fossero prodotti di fascia alta. Stessa incertezza per la famiglia tablet Galaxy Tab S8, composta da Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra. Dispositivi ancora validi, spesso usati per lavoro, studio e produttività.

Le reazioni online, come prevedibile, non si sono fatte attendere. Nei forum e su Reddit diversi utenti hanno sottolineato quello che appare come un paradosso: alcuni Galaxy economici più recenti, coperti da cicli software più lunghi, potrebbero ricevere l’aggiornamento, mentre telefoni costati molto di più rischierebbero di restarne fuori. “Il mio S22 Ultra funziona ancora benissimo”, ha scritto un utente, “ma sembra già trattato come vecchio”. Una frase amara, ma abbastanza indicativa del clima.

La nuova regola non scritta: niente Android 17, niente One UI 8.5

La linea che sembra emergere è piuttosto chiara: se un dispositivo Samsung Galaxy non riceverà Android 17, potrebbe non ricevere nemmeno One UI 8.5. Non sarebbe quindi una bocciatura tecnica del singolo modello, ma una scelta legata al nuovo modo di gestire le versioni costruite sui rilasci QPR di Android. Una differenza che può sembrare sottile, ma per chi aspetta nuove funzioni è molto concreta.

Sul piano degli impegni presi, Samsung avrebbe comunque rispettato quanto promesso al lancio per modelli come Galaxy S22 e Galaxy A73, ai quali erano stati garantiti quattro aggiornamenti principali del sistema operativo. Con Android 16, quel ciclo sarebbe completato. Gli update intermedi, in passato, erano una buona abitudine a favore degli utenti, ma non sempre un obbligo formale.

Il tema resta comunque delicato. One UI 8.5 porta con sé novità attese: un pannello rapido personalizzabile, più opzioni per la schermata di blocco, un Bixby rivisto, strumenti come il convertitore di fuso orario e funzioni di condivisione più comode tra ecosistemi diversi. Per chi ha comprato un top di gamma del 2022, perderle non è proprio un dettaglio. Samsung non ha ancora pubblicato la lista definitiva, quindi un margine di incertezza resta. Ma il messaggio del nuovo ciclo software sembra già chiaro: gli aggiornamenti intermedi non vanno più dati per scontati.