Smartphone bollente: perché succede e come raffreddarlo ed evitare di perdere definitivamente la batteria

Il problema non si limita però ai mesi caldi: anche in inverno dispositivi con batterie difettose o software non ottimizzato possono surriscaldarsi.

Le principali ragioni del surriscaldamento possono essere hardware o software. Tra i fattori hardware, la batteria è spesso la protagonista: difettosa, usurata o di scarsa qualità, può diventare bollente, specialmente se il caricabatterie o il cavo utilizzato non è originale. Un altro elemento critico è il processore: sessioni intense di gaming, multitasking o applicazioni molto pesanti possono far salire la temperatura del dispositivo in pochi minuti.

Sul lato software, gli aggiornamenti automatici, i bug o app che utilizzano continuamente CPU e GPU contribuiscono a generare calore. Anche la sincronizzazione in background con il cloud e la presenza di malware possono peggiorare la situazione.

Errori da evitare

Quando lo smartphone è troppo caldo, ci sono alcune azioni da non intraprendere:

Mai mettere il telefono in frigorifero o congelatore : il brusco cambio di temperatura può provocare condensa nei circuiti e cortocircuiti;

: il brusco cambio di temperatura può provocare condensa nei circuiti e cortocircuiti; Non lasciarlo mai sotto il sole diretto o in auto, né su sdraio o superfici calde;

o in auto, né su sdraio o superfici calde; Evitare di continuare a utilizzare il dispositivo in carica mentre è già surriscaldato;

Non coprire il telefono con cuscini o coperte, perché ostacolano la dissipazione del calore.

Strategie per raffreddare lo smartphone

Per abbassare la temperatura senza rischiare danni:

Rimuovere custodie o cover che trattengono calore; Spostare il dispositivo in un luogo fresco, ventilato e ombreggiato; Ridurre le attività in background chiudendo app pesanti e attivando la modalità risparmio energetico o modalità aereo; Abbassare la luminosità dello schermo e scollegare il caricabatterie se in carica; Nei casi estremi, spegnere il dispositivo e attendere che si raffreddi naturalmente prima di riaccenderlo.

Per gli iPhone, il sistema può bloccare alcune funzionalità quando rileva temperature elevate, mostrando un messaggio di avviso. Apple consiglia di spegnere subito il dispositivo e lasciarlo in un ambiente più fresco, evitando shock termici.

Gli smartphone Android riducono automaticamente le prestazioni o si bloccano se il calore supera soglie critiche. Anche qui, togliere la cover, ridurre la luminosità e limitare le app in background aiutano a riportare la temperatura a livelli sicuri.

Per prevenire il surriscaldamento: mantenere il dispositivo aggiornato, eliminare app inutilizzate, usare solo accessori originali e prestare attenzione ai caricamenti intensivi sotto sole o fonti di calore. Con pochi accorgimenti è possibile evitare danni alla batteria e prolungare la vita dello smartphone, anche durante le giornate più calde.